La Suisse rétrograde sur la transition énergétique

La Suisse perd deux rangs et n'est désormais plus que quatrième dans l'indice sur la transition énergétique du Forum économique mondial (WEF).

Dans un rapport publié mercredi, le WEF relève des avancées inégales entre les pays avant une décennie importante. Sur 115 pays, la Suisse reste en bonne position mais n'est plus sur le podium.

La Suède reste première dans cet indice. La Norvège, moins bien évaluée l'année dernière, a progressé et s'établit au deuxième rang. Le Danemark est troisième et l'Autriche arrive derrière la Suisse.

Seulement 13 pays ont une amélioration régulière

Ces dernières années, plus de 90 pays ont amélioré leur situation, selon le WEF. Mais cette embellie a été régulière dans seulement treize d'entre eux.

L'Afrique subsaharienne et l'Asie mauvais élèves

Cette situation montre que la progression économique et la croissance liées à la transition énergétique, notamment par les retombées fiscales, les emplois verts et l'accessibilité, n'avancent pas. Autre problème, la part des énergies non renouvelables a augmenté dans certains pays émergents d'Asie et d'Afrique subsaharienne.

500 milliards de dollars pour la transition énergétique

D'importantes améliorations ont toutefois été observées dans la durabilité environnementale de même que sur la sécurité et l'accès à l'énergie. Pour la première fois, malgré la pandémie de coronavirus, les investissements dans la transition énergétique ont dépassé 500 milliards de dollars l'année dernière.

Le WEF recommande aux gouvernements d'accompagner ce dispositif par un soutien de l'économie, des travailleurs et de la société. Il souhaite l'augmentation de l'électrification et le déblocage de capitaux publics et privés diversifiés pour garantir des investissements durables. (ats/ga)

