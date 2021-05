Suisse

Marchand défend les primes élevées: «Nous avons économisé 100 millions»



Les politiciens de tous les partis sont scandalisés par les bonus versés à la direction de la SSR malgré le chômage partiel et le déficit. Gilles Marchand affirme que les performances individuelles justifient le salaire.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

francesco benini / ch media

En 2020, la SSR a demandé des indemnités de chômage partiel, elle a enregistré un déficit – mais le salaire variable de la direction est resté le même que l'année précédente. Cette décision a suscité de nombreuses critiques. Lundi, l'édition en ligne du Blick a écrit que la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga avait jugé la rémunération «insensible». Elle a dit qu'elle voulait soulever la question auprès des dirigeants de la SSR. Le directeur général de la SSR, Gilles Marchand, commente les critiques ici.

Pourquoi les composantes variables du salaire de la direction de la SSR sont-elles les mêmes en cas de mauvaise année qu'en cas de bonne année?

Gilles Marchand: Les composantes variables du salaire des cadres, qui sont une partie contractuelle du salaire, sont liées à l'évaluation des performances personnelles. Elles ne sont pas liées aux résultats annuels de l'entreprise et ne constituent donc pas des «primes». Les performances individuelles sont fixées lors des évaluations annuelles sur la base d'objectifs individuels. La composante salariale variable est versée un an plus tard. Le présent rapport annuel 2020 présente donc la rémunération de la performance pour 2019.

La demande controversée de chômage partiel et le déficit de la SSR en 2020 plaident en faveur d'une réduction du salaire du top management. N'est-ce pas?

L'indemnisation du chômage partiel est un instrument de l'assurance chômage qui permet d'éviter les licenciements en cas d'arrêts de travail de courte durée. La SSR cotise à l'assurance chômage comme toute autre entreprise et a demandé une indemnisation de chômage partiel pour une période de trois mois en raison de l'annulation de toutes les grandes manifestations sportives en 2020. Les techniciens, les cameramen, les spécialistes du son se sont retrouvés soudainement sans travail. Toutefois, grâce au chômage partiel, les salaires ont pu être payés à 100%. Le résultat annuel 2020 de la SSR est équilibré, malgré la forte baisse des recettes publicitaires, et tous les plans d'économies ont été réalisés. La SSR a réussi à économiser 100 millions entre 2018 et 2020. La perte – moins de 1% – est due aux provisions pour le personnel de soutien en 2021, dans le cadre de la restructuration.

La direction des CFF a renoncé à une partie de son salaire. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas à la SSR?

Nous ne pouvons pas parler pour les CFF; en outre, les systèmes de rémunération ne sont pas comparables.

Les composantes variables du salaire des cadres supérieurs de la SSR ne sont pas basées sur la marche des affaires, mais sur des objectifs individuels. Ces objectifs peuvent être fixés de manière arbitraire. Au final, l'argent circule toujours.

Ce n'est pas correct. Les objectifs sont clairement définis et évalués lors de l'entretien d'évaluation. S'ils ne sont pas atteints, il n'y a qu'une part en pourcentage.

Les politiciens et le syndicat des médias ne sont pas d'accord avec les salaires des patrons de la SSR pour l'année de crise 2020. Allez-vous changer quelque chose? Avez-vous besoin de plus de modestie? Un système de rémunération différent?

La rémunération du Conseil exécutif de la SSR est décidée par l'organe suprême de la SSR, l'Assemblée des délégués. Le rapport annuel sur les salaires des entreprises proches de la Confédération nous permet également de comparer les salaires et de voir où se situe la SSR par rapport aux CFF ou à la Poste. Cependant, la SSR est ouverte aux discussions concernant d'autres modèles. (bzbasel.ch)

