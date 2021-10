Image: DR

Parlons cash

5 conseils pour augmenter l'impact positif de tes investissements



Comment mesurer ce que produit réellement ton argent dans la jungle de termes et de méthodes? Voici 5 conseils pour augmenter l'impact positif de ton argent au moment d'investir.​

Olga Miler Suivez-moi

De plus en plus de personnes souhaitent que leur argent apporte, en plus de rendements positifs, une contribution positive à l'environnement et à la société; selon des rapports, les investissements en lien avec la durabilité ont connu un succès record en 2020. Mais c'est aussi une jungle de termes, de produits et d'options, et l'un des plus grands défis est de comprendre quel «impact» a réellement notre argent lorsqu'il quitte le compte épargne pour être investi.



Il est important de noter que de nombreux produits financiers sont étiquetés comme durables, mais que seuls quelques-uns montrent plus que les quelques chiffres habituels tels que le rendement et le risque. J'ai rassemblé quelques conseils pratiques issus d'ateliers et d'échanges avec des experts pour comprendre comment tu peux améliorer l'impact positif de ton argent.



Quel impact ton argent peut-il avoir?

Quand tu investis de l'argent, en plus d'espérer le meilleur rendement possible, tu choisis aussi, de ton propre chef, un thème, un secteur, une entreprise ou un fonds dans lequel les actions de plusieurs entreprises et secteurs sont liées. Avec ton investissement, tu augmentes la valeur de l'entreprise et donc ses possibilités de croissance. Des études ont montré que le fait d'investir dans des fonds durables permet de réduire l'empreinte carbone de manière 27 fois plus efficace que si l'on décide de manger moins de viande, d'utiliser les transports en commun et d'éviter de prendre l'avion.



Il a néanmoins fallu de nombreuses hypothèses pour créer une base comparative. La question de savoir si cela se révèle réellement 27 fois plus efficace demeure certainement ouverte, mais l'argent investi de manière durable peut avoir un effet positif qui peut être mesuré à l'aide de divers critères, tels que la réduction de l'empreinte carbone et des émissions de CO 2 , la réduction de la consommation d'eau, la réduction des déchets, l'impact social positif tel que la réduction du travail des enfants, l'amélioration des conditions de travail ou la création d'emplois.



L'impact dépend beaucoup du thème choisi et de l'ampleur des mesures, qui sont souvent présentées dans un modèle, par exemple le SIFN SIFN (Sustainable Investment Framework Navigator), le système IRIS+ ou le GIIRS (Global Impact Investing Rating System).



Les défis de la mesure de l'impact

Si tu choisis d'investir dans des actions individuelles, tu peux décider toi-même de l'entreprise et vérifier, par exemple, le classement de durabilité ou le rapport annuel pour voir quelles sont ses activités et ses résultats. Il est plus complexe d'investir dans un fonds, un ETF ou un robot-conseiller, car il est souvent plus difficile de savoir ce que contient le produit financier. Dans le cas de nombreux fonds et ETF, tu ne peux examiner que les dix positions les plus importantes, sans oublier que tous les fonds ne disposent pas d'une notation relative à la durabilité. Et même si tu sais quelles entreprises en font partie, tu ne peux pas retirer de la liste celles qui ne conviennent pas à tes valeurs, car ton argent est investi dans l'ensemble du fonds.

Une fois ton choix fait, tu sais certes de manière transparente à quoi est destiné ton argent, mais tu ne recevras une mesure de l'impact positif de cet argent que dans très peu de cas. Cela est également dû au fait que les normes et, surtout, les valeurs comparatives sont encore en cours d'élaboration et que de nombreux prestataires ne mesurent pas ou ne peuvent pas mesurer l'impact.



5 conseils pour augmenter l'impact positif de ton argent

Vérifier la durabilité: Quels sont tes investissements et quelles sont les entreprises qui les soutiennent? Aimerais-tu changer quelque chose?

Pour les fonds et les ETF: Regarder les positions les plus importantes et, si elles sont disponibles, inclure la note de durabilité comme critère de choix. De nombreuses plateformes d'ETF proposent également des fonctions de filtrage en fonction de différents thèmes ou notations. Un outil de recherche d'ETF intéressant est Track Insight, qui propose des filtres d'ETF selon les objectifs de durabilité de l'ONU. Pour les actions individuelles: Si tu investis ton argent dans des actions individuelles d'entreprises, il est important de ne pas se limiter à un seul objectif/impact, mais de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur que l'entreprise utilise et influence. Hélas, il y a toujours des cas d'écoblanchiment, comme le cas récent de la société de fonds allemande DWS, qui fait même l'objet d'une enquête de la SEC. Une source intéressante sur des sujets tels que l'écoblanchiment est le Greenwashing Files de l'organisation ClientEarth, qui s'immisce dans les coulisses et révèle diverses anomalies. Utiliser des valeurs et des outils d'évaluation: Plusieurs options s'offrent à toi. Tu peux par exemple utiliser le tracker de comparaison Globalance World pour examiner l'impact d'indices entiers (par ex. le SPI ou le SMI), construire ton propre portefeuille et comparer son impact avec d'autres. La base de données de MSCI permet de rechercher des entreprises et des fonds ainsi que leurs notes de durabilité. Le Royaume-Uni utilise déjà des applications comme Sugi, qui permettent d'analyser un portefeuille entier en termes d'empreinte CO 2 et d'impact sur les objectifs de l'Accord de Paris.

Examiner la méthode de près: Lors du choix, étudier les critères utilisés pour sélectionner et évaluer les investissements. Le robot-conseiller Inyova compose par exemple le portefeuille à partir d'actions individuelles de sociétés sélectionnées sur la base de thèmes présélectionnés et réaliser également une mesure du CO 2 , tandis que d'autres fournisseurs proposent des ETF durables. Certains fournisseurs n'excluent que certains critères (par exemple, l'absence d'armes), d'autres passent au crible des chaînes de valeur entières. Le choix de la méthode exerce également une influence sur le prix payé dans l'investissement. La manière dont les investissements sont réalisés varie, mais une norme pour les banques quant aux principes suivis est, par exemple, la reconnaissance des PRI (Principles for Responsible Investing).

Il n'est vraiment pas simple de mesurer réellement l'impact des investissements dans les projets durables et cela demande à tous les coups du temps et de la recherche. Heureusement, de nombreuses innovations, une normalisation des notions et des méthodes ainsi que de nouveaux outils apparaissent chaque jour dans ce domaine. Ce qui, espérons-le, nous permettra à tous de voir plus facilement à l'avenir ce que fait réellement notre argent.



D'ici-là, comment fais-tu pour mesurer l'impact de tes investissements? Quels sont les outils que tu trouves utiles et quels sont tes conseils?​