Suisse

Economie

Vins interdits: «la perte du sens de l'humour, symptôme du Covid?»



Image: Keystone, cavedesrois.ch

Vins interdits: «la perte du sens de l'humour, symptôme du Covid?»

«Chasselas'grippe» et «Cha r'donne le moral», deux vins vaudois aux noms humoristiques ne passent pas aux yeux du canton de Vaud et sont interdits. Raison: on pourrait croire à des médicaments. La droite s’insurge.

En ces temps troublés, on ne rigole pas avec l’humour et deux caves vaudoises en ont fait l’amère expérience. Non, ce n’est pas permis d’appeler son vin «Chasselas'grippe, Antidote» ou «Cha r'donne le moral», selon le laboratoire cantonal, qui estime que ces noms vont à l’encontre de l’ordonnance sur les denrées alimentaires, interdisant «les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques».

«Et que fait-on de la bière «Corona»? Le Conseil d’État pense-t-il que la population va arrêter d'en consommer par peur de contracter le virus?»

Bien sûr, il n’est pas scientifiquement prouvé que le pinard sauve du Covid. Mais quand même: la décision fait bondir la droite vaudoise. Au Grand Conseil, près de 40 élus UDC, PLR et Vert’libéraux interpellent le Conseil d’Etat avec un mélange d’humour et d’agacement profond. «La perte du sens de l'humour est-elle un symptôme de la COVID-19?», s'interrogent-ils. Le gouvernement vaudois doit répondre mardi à cette question.

«Chasselas'grippe» et «Cha r'donne le moral» sont-ils des noms problématiques? Bien sûr que non, il faut arrêter avec ces bêtises… Non, c’est pourtant simple de comprendre que c’est de l’humour! Oui, on ne rigole pas avec le coronavirus. On parle quand même de la santé de la population. Oui, imaginez si l’on pense que le vin soigne du coronavirus!

Pour l’élue, ce ne sont que des jeux de mots que tout un chacun est apte à comprendre. «Les interdire sous prétexte que la population pourrait croire acheter un médicament paraît exempt de bon sens voire quasi ridicule.»

«Qu'en est-il du Red Bull qui «donne des ailes», de la bière «Delirium Tremens» ou encore de la «Mort Subite»? Et la «Cuvée du Docteur»?»

Florence Gross propose enfin une solution: pourquoi ne pas mentionner sur l’étiquette que c’est de l’humour? Ce ne serait pas très drôle d’en arriver là…

Image: cavedesrois.ch/

