A noter que les radios et télévisions locales n'ont pas été oubliées, le Parlement ayant augmenté la quote-part de la redevance radio-tv à laquelle elles peuvent prétendre. Ces diffuseurs régionaux privés pourront prétendre à 28 millions de francs en plus par année. L'argent provient de la redevance radio-tv, pour un maximum de 28 millions de francs (soit une hausse de 23 millions par rapport au régime actuel). (jah/ats)

Alors que le Conseil fédéral avait prévu une enveloppe de 70 millions, le Parlement s'est montré plus généreux. Il a finalement doublé cette somme.

Les opposants affirment en outre que les aides mettront à mal l'indépendance des rédactions. Mais, la ministre a balayé les critiques expliquant que le projet s'appuie sur des instruments éprouvés et en place depuis longtemps, comme l'aide à la distribution des journaux ou le subventionnement des radios et TV privées.

Sur ce point, Simonetta Sommaruga a rappelé que le paquet est limité à sept ans. Les aides seront, par ailleurs, distribuées de manière dégressive: elles profiteront proportionnellement davantage aux petits journaux et plateformes en ligne.

«Sans le paquet en faveur des médias, il y a le risque que d'autres journaux disparaissent, que les radios locales soient affaiblies et que certaines régions ne soient plus couvertes par des sites d'informations: pour la population des régions concernées, ce serait une grande perte.»

5e vague et nouvelles mesures Covid: tous coupables?

La Chine a «inventé» un biologiste suisse et ça fait réagir Facebook

Pourquoi la Confédération veut lâcher 151 millions par an aux médias?

Plus de «Suisse»

La ville la plus chère au monde... n'est pas celle que vous croyez

Les plus partagés

Les plus commentés

Voici la liste des pays à risque et les règles d'entrée en Suisse

Les plus lus

Les nouvelles mesures du Conseil fédéral font (déjà) grincer des dents

Le Conseil fédéral veut renforcer les mesures pour faire face à la cinquième vague. Les cantons et institutions ont jusqu'à ce jeudi soir pour donner leur avis. En voici quelques-uns.

Berne est inquiet. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé mercredi que plus de 10 000 cas Covid avaient été découverts dans le pays. En réaction, le Conseil fédéral prépare actuellement de nouvelles mesures qui seront présentées cette semaine aux cantons et aux institutions. En quoi consistent-elles exactement? Résumé et réactions de ces derniers.