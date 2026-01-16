Helmut Ruhl, le directeur du groupe Amag, a le sourire après cette année 2025. Keystone

Amag réhausse son chiffre d'affaires 2025 dans un marché morose

Malgré un marché helvétique à la peine, Amag clôt une année 2025 où le groupe a augmenté sa part de marché.

Plus de «Suisse»

L'importateur automobile Amag est parvenu à relever son chiffre d'affaires l'année dernière, dans un marché suisse à la peine. Le représentant helvétique du groupe allemand Volkswagen est parvenu à occuper les deux premières places du classement des immatriculations, gagnant encore des parts de marché.

En 2025, Amag – qui distribue en Suisse les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/Cupra et Bentley – a vu ses recettes progresser de 2% à 5,0 milliards de francs, a indiqué le groupe zougois vendredi dans un communiqué. Amag ne publie pas de chiffre sur sa rentabilité.

Alors que le marché automobile helvétique dans son ensemble a été en recul de 2,4% l'année dernière, Amag est parvenu à occuper les deux premières places du podium des mises en circulation de voitures neuves. Les véhicules de la marque allemande Volkswagen sont restés le numéro un incontesté parmi les automobilistes suisses, avec une part de marché de 11%.

Le constructeur tchèque Skoda s'est quant à lui payé le luxe de se hisser au deuxième rang avec une part de marché de 9,5%, reléguant la marque bavaroise BMW en troisième position (8,8%), selon les statistiques de la faîtière auto-suisse.

Par modèles, Amag occupe trois des cinq premières places des véhicules les plus vendus en Suisse. Le SUV Tiguan de Volkswagen a été le favori avec 5181 immatriculations, devançant le Model Y de Tesla (5080) et le GLC de Mercedes-Benz (4299). L'indémodable Golf de VW (3985) et le Skoda Kodiaq (3895) complètent le tableau.

L'occasion détrône le neuf

En matière de véhicules électriques c'est pourtant la marque américaine Tesla qui domine les ventes, avec 4935 immatriculations, malgré les frasques de son patron Elon Musk. Mais Amag occupe les deux places suivantes grâce à Skoda et ses modèles Elroq (3448) et Enyaq (2859).

Au total, le groupe zougois a immatriculé 75 025 voitures, en hausse de 2,9% comparé à 2024.

Le directeur général d'Amag, Helmut Ruhl, lors d'une conférence de presse, a déclaré:

«Le marché automobile va rester faible»

Ce dernier table sur 240 000 immatriculations en 2026, «la septième mauvaise année d'affilée», a regretté le patron.

Selon Helmut Ruhl, «les clients achètent moins de voitures neuves et plus de véhicules d'occasion». «Et ils les conduisent plus longtemps», a-t-il souligné auprès de l'agence AWP. L'ensemble du parc automobile suisse n'a ainsi cru qu'à 4,8 millions de véhicules, contre 4,7 millions avant la pandémie. Et cela, malgré une croissance de la population de 10 000 personnes par an.

L'objectif de 300 000 voitures neuves par an n'est donc pas atteignable dans un avenir proche, a constaté M. Ruhl. Mais Amag devrait poursuivre sa croissance, le patron tablant sur 2000 voitures supplémentaires vendues cette année. (sda/awp/ats/svp)