La guerre de Trump a déjà coûté des milliards de dollars aux Etast-Unis. Image: Stone RF

Moyen-Orient: Voici le coût exorbitant de la guerre après une semaine

Depuis une semaine, les tirs n'ont pas cessé entre l'Iran, Israël et son allié américain. Mais combien coûte cette débauche de moyens aux USA?

Plus de «International»

Un article de

L’opération militaire américaine «Colère dévastatrice», menée avec des frappes aériennes contre l’Iran, a déjà coûté plusieurs milliards de dollars au cours des cent premières heures, selon différentes estimations, même si l’ampleur des estimations varie fortement.

L’Institut Center for Strategic and International Studies (CSIS), basé à Washington, estime le coût à 3,7 milliards de dollars (près de 3,2 milliards d’euros) pour les quatre premiers jours. Selon ses propres indications, l’institut s’appuie sur les rares informations rendues publiques jusqu’à présent par le ministère américain de la Défense.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que le coût a atteint 11 milliards de dollars au cours des quatre premiers jours. Il se référait à Elaine McCusker qui, lors du premier mandat du président Donald Trump, était chargée du budget de la défense au Pentagone. Selon le journal, ces coûts incluent également le déploiement de plus de douze navires et de 100 avions au Moyen-Orient depuis décembre.

La facture gonfle chaque jour

Selon Elaine McCusker, pour se défendre contre des missiles balistiques et des drones iraniens, le Pentagone a probablement utilisé des missiles d’interception d’une valeur d’environ 5,7 milliards de dollars.

3,4 milliards de dollars supplémentaires ont été consacrés à des bombes et à d’autres types de missiles. L’estimation des coûts n’inclut ni les salaires, ni la formation, ni l’utilisation de ressources nationales dans la région.

Dans son analyse publiée jeudi, le groupe de réflexion CSIS écrit:

«Le passage des forces armées américaines à des munitions moins coûteuses et la forte diminution des lancements de drones et de missiles iraniens feront baisser les coûts.»

Il ajoute:

«Les coûts futurs dépendront toutefois de manière déterminante de l’intensité des opérations et de l’efficacité des mesures de représailles iraniennes.»

L’institut souligne en outre que Donald Trump et le ministre de la défense Pete Hegseth ont tous deux laissé entendre jeudi, au sixième jour des frappes, que le conflit pourrait encore durer «des semaines».

Selon la plateforme d’information américaine Politico, de nombreux élus républicains au Congrès ont exprimé leur inquiétude face aux coûts élevés de la guerre. Auparavant, le chef du Pentagone Pete Hegseth avait reconnu que la guerre au Moyen-Orient pourrait durer «plusieurs semaines».