ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
International

Droits de douane: Keller-Sutter a laissé la place à Parmelin

Après le nouvel accord douanier avec Washington, Karin Keller-Sutter brille par son absence. Guy Parmelin, lui, a mené la danse seul.
Malgré les bonnes nouvelles, la présidente de la Confédération ne s'est pas présentée devant la presse. Elle a laissé le ministre de l'Economie parler seul.Image: watson

La présidente de la Confédération a disparu

Guy Parmelin a présenté seul l’accord douanier avec Washington. Une victoire politique sans la présence de Karin Keller-Sutter, pourtant au cœur des négociations.
15.11.2025, 11:2615.11.2025, 11:28
Jürg Krebs / ch media

C'est le conseiller fédéral en charge de l’Economie, Guy Parmelin, qui a présenté vendredi devant les médias le nouveau compromis douanier conclu avec les Etats-Unis. Une conférence de presse qui s'est tenue sans la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter. Voilà qui peut étonner, face à l'importance d'une telle nouvelle.

KEYPIX - Helene Budliger Artieda, State secretary for economy, Swiss Federal Councillor Guy Parmelin, and Vice-Chancellor and spokesperson of the Swiss government, Nicole Lamon, from left, inform duri ...
La secrétaire d’état Helene Budliger Artieda, Guy Parmelin et la vice-chancelière Nicole Lamon, vendredi.Image: keystone

Ce printemps, pour mémoire, la présidente de la Confédération avait conduit la délégation suisse aux Etats-Unis à l'occasion des négociations aux côtés de son ministre de l’Economie.

On vous résume le deal entre la Suisse et les Etats-Unis en 6 points

Par la suite, elle était restée activement impliquée dans les discussions et la communication avec les Américains. Pourtant, elle a renoncé à annoncer elle-même la fin de la procédure, et que les tarifs devenait repasser de 39% à 15%. Mais depuis le printemps, beaucoup de choses se sont passées.

Le choc des annonces de Trump

Tout a commencé le 2 avril dernier, avec le Liberation Day, le «jour de libération» durant lequel Donald Trump avait lancé sa guerre commerciale mondiale. Son objectif principal était d’obtenir des balances commerciales qu'il jugeait plus équilibrées.

La Suisse n’avait pas eu de chance, puisqu’elle affichait un excédent commercial vis-à-vis des Etats-Unis. C’est pourquoi, ce jour-là, Trump l’a sanctionnée en appliquant des droits de douane de 39%.

En mai, après le choc initial, Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin avaient rencontré le secrétaire au Trésor Scott Bassent, espérant, à l’instar du Royaume-Uni, décrocher un accord avantageux.

La rencontre 👇

Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin ont tenté de trouver un terrain d’entente avec l’administration américaine, notamment avec le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
keystone

Auparavant, un appel téléphonique entre Keller-Sutter et Trump avait fait sensation: la présidente helvétique s’était vu surnommer la «celle qui chuchote à l'oreille de Trump».

Mais ensuite, plus rien ne bougea pendant des semaines.

Keller-Sutter et Parmelin se sont finalement envolés pour Washington. À leur retour, ils croyaient avoir obtenu une réduction du tarif à 10 % — une annonce faite sans coordination préalable avec les Etats-Unis.

Erreur.​

Le coup de fil fatal avec Donald Trump

En plein 1er août, Donald Trump avait finalement fixé le tarif douanier à 39%. La Suisse était sonnée. Des indices laissaient alors penser qu’un nouvel appel téléphonique entre Karin Keller-Sutter et Donald Trump avait déclenché ce revirement. On affirmait depuis Washington qu’elle aurait sermonné le président américain.

Nous vous avions alors révélé le véritable déroulement de l’entretien entre le président américain et la présidente de la Confédération. Plus tard, un enregistrement audio de l’appel a montré qu’il n’y avait aucune trace de sermon, juste un président blessé dans son orgueil.

A lire ici 👇

«La Suisse n’a aucun respect pour nous», a lancé Trump à Keller-Sutter

Pour apaiser les tensions, Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin s'étaient à nouveau rendus à nouveau aux Etats-Unis début août. Ils étaient revenus les mains vides.

KKS reste à distance des États-Unis

Et maintenant? Ce mercredi, Guy Parmelin s’est rendu une nouvelle fois à Washington, mais seul, afin de finaliser un nouvel accord avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer. Karin Keller-Sutter n’était pas de la partie. Ces dernières semaines, elle s’était déjà faite discrète sur le dossier douanier — sans doute par calcul. Mieux valait éviter de provoquer Trump à nouveau.

Guy Parmelin était donc également seul ce vendredi lors de la conférence de presse à Berne. La question se pose légitimement: les Etats-Unis ne voulaient-ils plus voir Karin Keller-Sutter après la querelle autour de l’interprétation du coup de fil fatal avec Donald Trump?

Répondant à la question d’un journaliste, Guy Parmelin a simplement dit:

«Je ne le pense pas»

Il n'en dira pas plus.

Swiss Federal Councillor Guy Parmelin speaks during a press conference on the new import tariffs into the US, Friday, November 14th, 2025, in Berne, Switzerland. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Guy Parmelin s'est rendu à Washington sans Karin Keller-Sutter.Image: keystone

Pour désamorcer toute tension, Parmelin a tenu à rappeler que, dans d’autres pays aussi, la conclusion des accords n’impliquait pas nécessairement les chefs d’État. Il a précisé qu’il avait soigneusement validé l’annonce avec Jamieson Greer – cette fois – avant de la rendre publique.

Mais contrairement au printemps, ce sont les Etats-Unis qui ont annoncé l’accord en premier. S’exprimant durant après-midi sur la chaîne CNBC, Jamieson Greer a déclaré:

«Nous sommes parvenus à un accord. Nous publierons les détails aujourd’hui sur le site de la Maison-Blanche»

Le Conseil fédéral l’a confirmé par la suite.

A noter toutefois que Jamieson Greer n’a pas été tout à fait le premier à communiquer la nouvelle. Le lapsus est venu du propre parti de Guy Parmelin. Avant même les Etats-Unis, l’UDC avait félicité Parmelin pour le nouvel accord douanier. Selon le parti, il s’agissait d’une erreur.

Droits de douane: l’UDC a grillé tout le monde par erreur
L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Le retour de Tom Felton en Drago Malfoy fait fureur à Brodway
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
«Merci président Trump»: la presse suisse est soulagée
Après l'annonce de la baisse des droits de douane de 39% à 15%, la presse helvétique s'est dite rassurée. Samedi, elle évoque également les coûts importants qui vont en découler.
La presse suisse pousse un «ouf» de soulagement samedi au lendemain de l'annonce d'un accord entre la Suisse et les Etats-Unis, réduisant les droits de douane américains de 39% à 15%. Mais elle pointe du doigt le prix élevé à payer pour l'obtenir.
L’article