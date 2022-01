Le procureur réclame six ans de prison contre Pierin Vincenz

Si Pierin Vincenz et Beat Stocke sont les deux principaux prévenus de ce procès hors norme, cinq autres co-accusés sont reprochés de complicité . Ils risquent des sanctions allant de la peine pécuniaire avec sursis à une peine de prison de deux ans et demi avec sursis partiel.

Outre escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et corruption passive, Pierin Vincenz et Beat Stocker sont accusés d'avoir financé des dépenses privées de plusieurs centaines de milliers de francs à travers des notes de frais.

Vincenz serait d'autant plus responsable qu'il occupait une position plus importante que Stocker, a rappelé le procureur à la fin de son réquisitoire.

Pierin Vincenz et son acolyte Beat Stocker se sont largement enrichis en causant des dégâts financiers considérables. Ce jeudi, le procureur a requis six ans de prison pour les deux anciens partenaires.

L'ex-patron de Raiffeisen Pierin Vincenz et son partenaire d'affaires Beat Stocker risquent d'écoper de six ans de prison - c'est du moins ce qu'a réclamé jeudi matin le procureur devant le Tribunal de district de Zurich.

Variant «plus mortel»: vous non plus vous n'aviez pas lu cette phrase?

Pour ou contre le maintien de l'énergie nucléaire en Suisse? Donnez votre avis

Sondage watson. Malgré le vote de 2017 programmant sa fin, des voix réclament à nouveau le maintien d'une production d'énergie nucléaire en Suisse. Quel est votre avis sur cette question stratégique?

En 2017, le peuple suisse, suivant la position du Conseil fédéral et du Parlement, approuvait à 58,2% la sortie programmée du nucléaire, entre autres contre l’avis de l’UDC, qui avait lancé le référendum. Un an plus tôt, une initiative populaire sur le même thème, mais plus radicale dans ses objectifs, avait été rejetée à 54,2%. Le vote de 2017 intervenait six ans après l'accident nucléaire de Fukushima, au Japon.