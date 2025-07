Voici les meilleures assurances de Suisse (selon les clients)

Méthodololgie

Un échantillon représentatif de 4500 Suisses a été interrogé en mai 2025 par l’institut Innofact pour Comparis. Les notes vont de 1 (mauvais) à 6 (excellent).



Les assurances sont notées avec ces critères:

1) le rapport qualité-prix.

2) la qualité et le service.

3) la communication et la transparence.

4) les points de contact et les échanges.



La satisfaction globale à l’égard des entreprises est également évaluée