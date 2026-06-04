Une habitude disparaît progressivement des bureaux de poste

La Poste respecte largement son mandat de service universel, alors que les paiements au guichet et les virements papier poursuivent leur recul.

Plus de «Suisse»

Au moins 96,1% de la population suisse avait accès aux services de paiement de la Poste l’an dernier. Celle-ci dépasse largement l’exigence légale minimale fixée à 90%: son mandat de service universel dans le domaine des paiements est ainsi respecté.

L’Office fédéral de la communication (Ofcom) a indiqué jeudi que, selon les cantons, entre 96,1% et 100% de la population pouvait accéder aux services de paiement en espèces en moins de 20 minutes à pied ou en transports publics. Au niveau national, cette proportion atteint 98,3%.

Recul aux guichets

Dans le même temps, le nombre de clients servis au guichet postal continue de reculer. Les ordres de paiement en format papier effectués au guichet ont diminué de 10,9% par rapport à l’année précédente (-11,2% en 2024). Les virements papier vers des tiers représentent désormais moins de 0,6% de l’ensemble des opérations de paiement traitées.

Un postier. Image: KEYSTONE

En parallèle, les virements électroniques poursuivent leur progression et représentent 99,1% des transactions (contre 98,8% en 2024).

En 2025, la Poste disposait de 5045 points d’accès (5003 en 2024), dont 718 offices de poste (-47) et 1264 agences (+34).

Le service à domicile était par ailleurs disponible dans 1922 régions (+11).

Automates plus nombreux

Pour s’adapter aux besoins de la population, la Poste a également mis à disposition 1141 automates, tels que MyPost24 ou d’autres points de retrait et de dépôt.

PostFinance a pour sa part maintenu ses 33 succursales inchangées par rapport à 2024. L’usage des espèces poursuit son recul, tandis que le nombre de distributeurs automatiques est passé de 777 à 745 en 2025. (jah/ats)