Les communes suisses critiquées pour leur gestion du surtourisme

Certaines régions suisses sont envahies par les touristes durant certaines périodes de l'année, comme ici pour accéder à la Jungfrau (BE). Image: KEYSTONE

La directrice des Auberges de Jeunesses Suisses a critiqué le manque de concertation des communes et des différents acteurs de la branche pour leur gestion du surtourisme.

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Janine Buntem, directrice des Auberges de Jeunesse Suisses, a critiqué les communes pour leur gestion du surtourisme dans un entretien diffusé samedi par le journal Blick:

«Elles vivent du tourisme, mais se plaignent du nombre élevé de visiteurs»

De nombreuses communes ont négligé de définir une stratégie touristique, constate la responsable. Pour parvenir à une répartition plus équilibrée des visiteurs, il faut que les communes, les organismes touristiques et les prestataires agissent de concert, ajoute-t-elle.

«Il faudrait aussi avoir le courage de dire stop. Le sujet est actuellement souvent esquivé. Or, sans nommer le problème, il est impossible de trouver une solution».

Le dialogue recherché

La directrice des Auberges de Jeunesse Suisses fait preuve de compréhension envers les personnes touchées par l'afflux massif de touristes. «C'est insupportable», reconnaît-elle.

Le fait que l'on fasse moins attention aux autres est un phénomène de société, remarque-t-elle, soulignant que cela n'a rien à voir avec la nationalité. Les auberges de jeunesse cherchent à dialoguer avec les clients, poursuit-elle. Elle regrette cependant:

«Nous sommes un hébergement, pas un établissement d'éducation»

(btr/ats)