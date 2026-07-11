Les communes suisses critiquées pour leur gestion du surtourisme
Janine Buntem, directrice des Auberges de Jeunesse Suisses, a critiqué les communes pour leur gestion du surtourisme dans un entretien diffusé samedi par le journal Blick:
De nombreuses communes ont négligé de définir une stratégie touristique, constate la responsable. Pour parvenir à une répartition plus équilibrée des visiteurs, il faut que les communes, les organismes touristiques et les prestataires agissent de concert, ajoute-t-elle.
Le dialogue recherché
La directrice des Auberges de Jeunesse Suisses fait preuve de compréhension envers les personnes touchées par l'afflux massif de touristes. «C'est insupportable», reconnaît-elle.
Le fait que l'on fasse moins attention aux autres est un phénomène de société, remarque-t-elle, soulignant que cela n'a rien à voir avec la nationalité. Les auberges de jeunesse cherchent à dialoguer avec les clients, poursuit-elle. Elle regrette cependant:
(btr/ats)