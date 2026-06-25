Voici la meilleure commune de Suisse selon 56 critères

Logement, fiscalité, transports, sécurité ou ensoleillement: Bilanz a comparé 966 communes suisses pour établir son classement annuel de référence.

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La meilleure commune de Suisse se trouve dans le canton de Lucerne, selon le dernier classement du magazine alémanique Bilanz. Oberkirch (LU) arrive en tête tandis que Mies (VD), première commune romande au palmarès, obtient la 32e position.

C'est quoi les critères?

La commune d'Oberkirch, forte de 5000 habitants et située au bord du lac de Sempach, se distingue par sa situation centrale, une vie associative riche et une offre sportive et culturelle variée, selon le classement publié jeudi. Elle est suivie sur le podium par Horn (TG) et Maienfeld (GR).



La commune d'Oberkirch. Image: dr



Ont notamment été pris en compte:



Les prix de l'immobilier.

L'activité de construction de logements.

Le taux de logements vacants.

La part du budget consacrée au logement.

Le taux de chômage.

Les créations d'entreprises.

Le nombre d'emplois dans le secteur des services.

La part des jeunes dans la population.

La croissance démographique.

La charge fiscale moyenne des personnes seules.

Des couples mariés avec ou sans enfants ainsi que des retraités.

Les recettes fiscales, le revenu imposable.

L'accessibilité des habitants et des emplois en transports publics et en transport individuel motorisé.

Le nombre de médecins, de pharmacies, d'hôpitaux, d'écoles primaires et secondaires, de centres commerciaux, de magasins d'alimentation, d'offres de loisirs et de culture.

Les infractions au Code pénal et à la loi sur les stupéfiants.

Le risque sismique, le risque lié au radon.

L'exposition au bruit ainsi que le nombre d'heures d'ensoleillement.

Au total, 966 communes de plus de 2000 habitants ont été évaluées pour le classement 2026. L'analyse s'est basée sur 56 critères répartis en huit catégories, telles que le logement, la fiscalité ou les transports.

Et en Romandie

En Suisse romande, seules des communes vaudoises et genevoises figurent dans le top 100. Les localités vaudoises les mieux notées sont, après Mies, Lutry (38e place) et Pully (56e). Dans le canton de Genève, Chêne-Bougeries obtient le meilleur score (49e position), devant Collonge-Bellerive (51e) et Cologny (54e).

En Valais, Zermatt (24e place) est considérée comme la meilleure commune, et, dans le canton de Fribourg, c'est Riaz (118e place). Aucune commune jurassienne n'apparaît avant la 610e place, occupée par Val Terbi. Dans le Jura bernois, Plateau de Diesse (872e) est la mieux notée. (jah/ats)