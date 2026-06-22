Un bagage en train d''être scanné. Image: Flughafen Zürich

L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine

A l'aéroport de Zurich, il est désormais permis de transporter un total de deux litres de liquides dans ses bagages à main.

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A partir de vendredi, les passagers au départ de l'aéroport de Zurich pourront transporter des liquides dans leur bagage à main dans des contenants allant jusqu'à deux litres. Il ne sera plus nécessaire d'emballer séparément les liquides dans des sacs plastiques.

Cette nouvelle réglementation s'applique aux passagers commençant leur voyage à Zurich et passant par le bâtiment de contrôle de sécurité (SKG), comme l'a annoncé l'aéroport de Zurich lundi. Pour les passagers en correspondance, l'ancienne réglementation reste en vigueur. La mise à niveau de leurs points de contrôle interviendra ultérieurement.

Les nouveaux scanners, dotés de la technologie la plus récente, permettent une analyse tridimensionnelle du bagage à main et sont ainsi capables de contrôler de manière fiable les liquides ainsi que les appareils électroniques, précise le communiqué.

De nouveaux scanners à Zurich permettent de mieux contrôler les bagages à main. Image: flughafen zürich

Par conséquent, dès vendredi, les liquides et les appareils électroniques pourront rester dans les bagages sur toutes les lignes de contrôle de la douane. Cela élimine le besoin d'emballer séparément les liquides dans des sacs.

L'aéroport de Zurich souligne toutefois que les bouteilles à double paroi, telles que les bouteilles isothermes, ne peuvent être emportées que vides, car elles représentent un défi particulier lors du contrôle de sécurité. De plus, il est rappelé que pour le voyage de retour, des dispositions différentes concernant la quantité de liquide autorisée peuvent toujours s'appliquer selon l'aéroport. (sda/trad. hun)