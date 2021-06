Suisse

E-commerce: les Suisses veulent tout, tout de suite



Dans les 48 heures suivant le retard d'une commande, un Suisse sur trois se met en rogne, révèle une enquête menée pour le compte de Digitec Galaxus.

En Suisse, l'heure c'est l'heure. Et cela vaut aussi pour les commandes en ligne. C'est en tout cas ce que montre un rapport publié pour le compte de Galaxus. Selon ce dernier, au delà de deux jours de retard, les acheteurs suisses s'impatientent fortement. Et s'énervent.

Qui s'impatiente le plus?

Les citadins, les jeunes, les hommes et les Romands sont les plus impatients de recevoir leur commande.

Les personnes âgées entre 30 et 49 ans veulent recevoir leurs colis le plus vite possible, quitte à générer plus de gaz à effet de serre, rapporte l'enquête.

L'environnement VS la rapidité

Mais la vitesse ne fait pas tout, observe l'étude. Une personne sur cinq tolère une livraison lente si elle permet de préserver l'environnement.

«En outre, un tiers déclare que la rapidité de la livraison et le respect de l'environnement revêtent la même importance». De ce fait, pour plus de la moitié des Suisses, une livraison respectueuse de l'environnement est au moins aussi importante que la rapidité. (hkr)

