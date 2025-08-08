beau temps31°
Genève a un plan pour séduire le monde du cinéma

A l'instar du Valais, Genève veut attirer le tournage de films et de séries sur son territoire. Les autorités du canton et de la Ville ont annoncé le lancement de la Geneva Film Commission.
Genève concentre déjà aujourd'hui près de la moitié des tournages en Suisse romande. Mais la ville du bout du lac veut plus. Elle ambitionne de devenir «un pôle de référence en Suisse et à l'international pour les productions audiovisuelles». Pour ce faire, les autorités du canton et de la Ville ont annoncé, vendredi, dans le cadre du Festival du film de Locarno, le lancement de la Geneva Film Commission.

Le dispositif qui sera mis en place s'articule autour de deux axes. Un bureau sera ouvert cette année encore auprès de la Fondation Genève Tourisme & Congrès. Il sera chargé d'accompagner les productions dans leurs démarches administratives et logistiques.

30% des dépenses remboursées

En 2026, à condition que le projet de loi soit accepté par le Grand Conseil, un mécanisme financier incitatif sera mis en place pour ceux qui viennent tourner à Genève. Ils pourront se faire rembourser jusqu'à 30% de leurs dépenses effectuées sur le territoire cantonal.

Un plafond de 500 000 francs remboursables par projet a néanmoins été fixé. Ce levier financier vise à rendre Genève plus attractive pour les productions suisses comme étrangères, précise un communiqué des autorités cantonales et municipales.

Le conseiller d'Etat genevois Thierry Apothéloz indique:

«La Geneva Film Commission incarne la volonté de faire converger économie et culture dans un projet en phase avec les nouveaux modèles de financement de l'audiovisuel européen»
Sa collègue de gouvernement, Delphine Bachmann, rappelle l'importance économique des activités liées à l'audiovisuel. Il s'agit «d'industries créatives qui connaissent un fort dynamisme». Selon la conseillère d'Etat, un franc investi peut générer entre 3,5 et 4,5 francs de retombées économiques.

La création de cette Geneva Film Commission s'inscrit dans une stratégie plus large des collectivités publiques de diversifier l'économie genevoise. Elle participera aussi à promouvoir l'image de la cité de Calvin à l'échelle nationale et internationale. (ag/ats)

