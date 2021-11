La centrale nucléaire soleuroise de Gösgen s'est arrêtée toute seule

La centrale nucléaire de Gösgen, à Däniken (SO), a été débranchée automatiquement durant la nuit de jeudi à vendredi. Des vérifications sont en cours pour établir les causes de cet arrêt.

Pourquoi les Suisses se jettent-ils sur les montres d'occasion?

Le marché des montres de luxe d'occasion est en plein essor. Une opportunité pour les clients et les fabricants d'arrimer l'économie à l'écologie.

Oui, en matière de montres de luxe, la seconde main a la cote. Cette tendance a été confirmée par l'étude Deloitte 2021 sur l’industrie horlogère suisse. Menée entre mi-août et début septembre auprès de 67 cadres supérieurs du secteur horloger et quelque 5 558 consommateurs répartis dans le monde, l'étude du cabinet d'audit montre que la vente d'occasion a de plus en plus d'adeptes. Près d'un acheteur sur trois déclare être susceptible d'en acheter une dans les douze prochains mois. «Le segment des montres de seconde main a commencé à se professionnaliser depuis quelques années déjà. Les marques perçoivent maintenant ce marché comme un moyen de se faire connaître auprès de nouveaux publics, mais également d’alimenter les ventes de montres neuves en proposant des reprises», souligne Jules Boudrand, directeur au sein du département Financial Advisory à Deloitte SA.