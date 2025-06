Ces mystérieuses camionnettes rapportent gros à la Confédération

D'étranges vans bleus et blancs intriguent les automobilistes depuis quelque temps. Ils rapportent gros à la Confédération, mais ce ne sont pas des radars.

Plus de «Suisse»

Depuis peu, plusieurs vans bleu et blanc ont été aperçus en Suisse romande, semant le doute chez les automobilistes, certains, comme le dit 24 Heures, craignent qu'il s'agisse de terrifiants radars mobiles. En réalité, ils sont là pour vérifier que les poids lourds s’acquittent correctement de la RPLP, la taxe au kilomètre pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Et la tâche est essentielle, puisque cette taxe rapporte 1,7 milliard par année.

Le système actuel touche à sa fin, et une nouvelle version, la RPLP III, entrera en vigueur en 2026. En attendant, 28 fourgons ont été déployés pour effectuer des contrôles sur environ 700 sites du pays. Ils permettront de combler le vide entre les différents capteurs fixes installés sur le territoire. Citée par 24 Heures, Donatella Del Vecchio, porte-parole de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), explique:

«Le système actuel de perception des redevances arrive en fin de vie et se trouve en cours de remplacement par une solution numérique moderne».

Il s'agit donc là d'améliorer les compétences de contrôle de l'Etat, alors que le système original avait été imaginé et mis en place en 2001 avec les outils possibles à ce moment.

Bourrés de technologie, ces véhicules seront au nombre de 28 en Suisse. Image: DR

Didier Ochs, transporteur vaudois cité par 24 Heures, n’a pas encore vu les nouveaux appareils qui équiperont ses camions, mais il s’inquiète. Avec 20 véhicules, il s'acquitte d'une taxe d'environ 60 000 francs par mois:

«C’est une charge considérable, surtout quand le Conseil fédéral dicte une hausse de base de 16 centimes par kilomètre depuis le 1er janvier de cette année.

Le fait de ne plus devoir faire des décomptes va nous permettre de simplifier les démarches administratives, mais il va falloir immobiliser les véhicules, procéder au changement d’appareil, ce qui représente aussi un coût, sans qu’on sache vraiment comment cette manne est utilisée au service de l’infrastructure routière au final.»

Jusqu'à maintenant c'est ce petit boitier qui contrôle le kilométrage des camions pour fixer le montant de la taxe. Image: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF

Autre nouveauté: les camions électriques, jusqu’ici exonérés, devront payer la RPLP dès 2029, deux ans plus tôt que prévu. Le ministre des Transports, Albert Rösti, veut s'assurer que le fret routier continue de couvrir ses coûts, même avec des moteurs propres, en rappelant qu'un «peu plus de 1000» camions électriques circulent en Suisse, contre 600 en 2023. Il estime qu'en 2025 l'entièreté des camions suisses roulera avec une propulsion électrique.

En résumé: ces camionnettes ne flashent pas votre voiture, mais elles veillent à ce que les gros porteurs paient leur dû. Partout.