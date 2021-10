La rupture des chaînes d'approvisionnement inquiète Guy Parmelin. Image: keystone

Covid-19: le retour du chômage partiel en Suisse?

Non pas à cause du manque de travail, mais de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Et c'est un risque suffisant pour que le président de la Confédération Guy Parmelin s'avoue inquiet pour 2022.

Guy Parmelin est inquiet et évoque ce dimanche la possibilité d'un retour du chômage partiel en Suisse. Pas assez de boulot? Le problème est ailleurs. C'est plutôt l'interruption de nombre de chaînes d'approvisionnement en pièces détachées des entreprises suisses qui fait peur au président de la Confédération.

«Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais parce qu'il y a un manque de pièces détachées ou de matériel pour finir les produits» Guy Parmelin

L'implication d'un non à la loi Covid

Le président UDC l'a déclaré au SonntagsBlick: «Si cette crise devait s'aggraver dans d'autres pays, la Suisse serait également touchée». Face à ce contexte économique difficile, le Vaudois s'alarme d'un échec de la loi Covid-19, soumise au verdict du peuple le 28 novembre prochain. «Un non aura certainement des répercussions».

La Suisse devra trouver de quoi remplacer le certificat Covid en mars prochain, souligne-t-il encore. Il rappelle enfin que l'extension de l'indemnisation du chômage partiel à 24 mois est comprise dans cette loi.