Suisse

Economie

Le bruit routier détruit la santé. La solution: radars et amendes



On pourrait bientôt se faire flasher si on conduit trop bruyamment

Le bruit fait mal à la société. En Suisse, il est source de stress, de diabète et cause 450 morts prématurées. Il coûte aussi. Pour le combattre: amender les bolides trop bruyants.



Le crépitement du radar de vitesse ne pourrait bientôt ne plus être seul au bord des routes. Mercredi au Conseil national, les élus ont prié le gouvernement de se mettre au travail pour aller de l’avant avec les radars de bruit. Le but: «sanctionner plus simplement et plus efficacement les émissions de bruit excessives liées à la circulation routière».

On traduit: mettre en place tout l’arsenal qui permettra aux polices cantonales de placer des radars de bruit. Et de flasher ceux qui en généreraient trop. C’est exactement la même chose que pour la vitesse, mais pour le boucan.

Le vote du Conseil national a été relativement net. Assez logique aussi, car on sent une prise de conscience politique et les preuves sont là: le bruit agace un Suisse sur sept, stresse et rend malade.

Aussi, à cause du bruit routier excessif, 450 personnes meurent prématurément chaque année en Suisse, 2500 déclarent un diabète et 2,7 milliards de francs de coûts externes sont générés (coût sur le système de santé et perte de valeur immobilière). Ça fait beaucoup…

«Il y a un paradoxe: d’un côté les voitures sont plus silencieuses au niveau du moteur, de l’autre, elles sont plus grosses et lourdes, leurs pneus sont plus larges. Dès lors, c’est davantage le bruit de roulement qui fait du bruit. Aussi, le problème vient des voitures qui ont des gadgets permettant par exemple d’amplifier le bruit du véhicule. On estime qu’une voiture trop bruyante peut faire un pic de bruit équivalent à 24 véhicule roulant "normalement". Ces véhicules n’augmentent pas la moyenne du bruit routier que nous mesurons, il s’ajoute au bruit ambiant déjà trop élevé et, de fait, accentue les problèmes de santé. De plus, les pics sonores que ces véhicules génèrent réduisent les efforts de protection sur l’infrastructure mis en place par l’investissement public pour rendre les route plus silencieuses.» .

La joie d’une élue écologiste Les problèmes de bruit pris en compte par le Conseil national qui vient de voter le développement de radars antibruit par 119 voix contre 65. C'est un 1er pas! L'installation de radars anti-bruits et les sanctions seront les seuls moyens de lutter vraiment contre cette nuisance. — Delphine Klopfenstein Broggini (@dklopfensteinb) March 10, 2021

Combien la prune ?

Delphine Klopfenstein Broggini portait mercredi le texte devant le Conseil national. Pour elle, «la Suisse pourrait plus ou moins transposer l’échelle de sanctions en cas d’excès de vitesse pour les excès de bruit».

On peut ainsi imaginer devoir payer 40 francs pour un petit dépassement et se voir retirer le permis (avec une grosse amende) en cas d’abus important et/ou récidive. On en est pas là: rien n’est encore décidé et un important travail de réflexion devra être mené.

Le cas échéant, c’est le Conseil fédéral qui décide du montant des amendes d’ordre. Quant au Parlement, il choisit des seuils de décibels.

Vous en pensez quoi? Est-ce une bonne idée de flasher les véhicules trop bruyants? C’est clair! Je n’en peux plus de ce boucan. Le bruit est un mal profond qu’il s’agit de limiter au maximum. Non mais laissez-nous vivre comme on veut! Encore une façon pour l’Etat de nous piquer nos sous 🤮

Les étapes avant les flashs

Le vote du Conseil national doit être confirmé au Conseil des Etats (ça ne devrait pas être un problème vu le vote net de mercredi et le soutien affiché par le Conseil fédéral). Le Conseil fédéral doit s’occuper de l’élaboration des textes légaux et soumettre au Parlement une proposition de modifications des lois et ordonnances nécessaires. Le Parlement doit discuter de la proposition: la peaufiner, l’adapter ou l’approuver sans modification. Le parlement met en vigueur les textes modifier ou non.

Le challenge technique

Reste quand même un problème technique: quel appareil est capable d’être suffisamment fiable pour éviter de mettre des prunes par erreur?

Les radars préventifs ont essaimé ici et là, mais ça reste du tâtonnement et ces appareils peinent à clairement différencier les sources sonores.



Image: Keystone

On a discuté avec Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif, une association française et un centre d’évaluation technique de l’environnement sonore basée en région parisienne. Elle nous a parlé de son dispositif Méduse, qui permet non seulement de mesure le bruit lui-même, mais aussi sa provenance. Le tout avec précision.

Image: RMC

Les photos montrent le dispositif comme il est à l’heure actuelle. Bruitparif est actuellement en train de le faire évoluer pour garantir la source du bruit et le captation des plaques d’immatriculation. Des tests devraient être réalisés en situation réelle dès le mois de septembre avant de passer à l’homologation puis la mise sur le marché.



Le dispositif Méduse de Bruitparif

Quelques informations:

En France, en plus de Bruitparif, deux autres organisations travaillent actuellement à la mise au point de radar de bruit homologué et utilisable pour dresser des amendes.

travaillent actuellement à la mise au point de radar de bruit homologué et utilisable pour dresser des amendes. En Suisse, un projet nommé «NORA: Noise Radar» a été lancé récemment. Il est soutenu notamment par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES⁠-⁠SO). L’idée est de travailler avec l’intelligence artificielle pour détecter les bruits routiers qui dévient de la norme.

a été lancé récemment. Il est soutenu notamment par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES⁠-⁠SO). L’idée est de travailler avec l’intelligence artificielle pour détecter les bruits routiers qui dévient de la norme. L’ordre de grandeur de coût visé pour de tels radars se situe entre 20 000 et 40 000 francs .

. Selon Bruitparif, une amende pourrait être envisagée si le véhicule génère un bruit supérieur à 83 décibels ou 85 décibels . Il pourrait en être de même en Suisse.

. Il pourrait en être de même en Suisse. 83 décibels, c’est le double d’énergie sonore que 80 décibels, qui est le niveau maximal de bruit fixé pour les différents véhicules lors de leur homologation en France. En Suisse on considère ce niveau comme le bruit moyen d’une route.

L’échelle du bruit Image: Bruitparif

En Angleterre aussi, les radars de bruit sont utilisés

Bonus: la liste des effets négatifs de l’excès de bruit sur la santé, selon la Confédération:

Nervosité, agitation

Fatigue, abattement

Agressivité

Hypertension

Maladies cardio-vasculaires

Troubles de la concentration

Baisse des performances

Baisse de la compréhension de textes, de la mémoire à long terme et de la motivation chez les écoliers

Troubles de la communication

Tendance à l'isolement

Plus d’article sur la politique fédérale Le Conseil fédéral ne sera pas forcé de rouvrir les bistrots Link zum Artikel L'Etat dépense des milliards pour lutter contre le Covid-19. Qui va payer pour ça? Link zum Artikel Quel conseiller fédéral es-tu? Link zum Artikel Voici la première semaine de watson en 10 histoires Link zum Artikel