Suisse

Economie

Covid: Hotelleriesuisse demande de prolonger l'aide pour cas de rigueur



Les hôteliers appellent la Confédération à l'aide

keystone, illustration

Hotelleriesuisse estime ne pas pouvoir tabler sur une reprise rapide et durable du tourisme international et des voyages d'affaires avant 2022, voire 2023. L'organisation des hôteliers demande un soutien financier.

Hotelleriesuisse demande à l'Etat de prolonger les aides pour les cas de rigueur de juin à décembre 2021. D'ici juin, de nombreux établissements ne seront pas en mesure de faire face aux difficultés financières en raison de la crise persistante due à la pandémie.

Comme pour les indemnités pour le chômage partiel, l'organisation demande que l'aide pour les cas de rigueur soit étendue de 18 à 24 mois pour toutes les entreprises touchées et selon les critères actuels, indique-t-elle, dimanche.

Hotelleriesuisse part du constat que l'on ne peut pas tabler sur une reprise rapide et durable du tourisme international et des voyages d'affaires avant 2022, voire 2023. Les grandes entreprises et les organisations internationales ont d'ores et déjà décidé de ne pas organiser de voyages d'affaires en 2021 et les foires internationales n'auront pas non plus lieu, écrit Hotelleriesuisse.

Or, en temps normal, les clients internationaux, avec 55% de nuitées, constituent un pilier porteur du tourisme suisse. Les pertes ne peuvent pas être compensées uniquement par les clients suisses et de l'étranger proche.

La lenteur de la reprise ne touche pas seulement les branches de l'hôtellerie et du tourisme, mais aussi leurs fournisseurs et le commerce de détail. Une prolongation des aides pour les cas de rigueur jusqu'à fin 2021 constituerait donc aussi un investissement dans l'avenir d'établissements de longue tradition, de régions entières et de milliers d'emplois, plaide Hotelleriesuisse. (ats)

