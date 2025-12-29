Mobilezone quitte ce pays d’Europe et se concentre sur la Suisse

Le distributeur suisse de téléphonie mobile a annoncé, lundi, la finalisation de la vente de ses activités allemandes annoncée début octobre.

Plus de «Suisse»

Mobilezone en Allemagne, c’est fini. Après que l'Office fédéral allemand de lutte contre les cartels a approuvé le 5 novembre dernier la vente des activités allemandes annoncée le 8 octobre, «la transaction a pu être finalisée», indique la société suisse dans un communiqué. En ce qui concerne le marché suisse, le distributeur zougois d'abonnements et de téléphones mobiles dit prévoir d'atteindre ses objectifs d'Ebit fixés pour 2025 et envisager l'avenir «avec optimisme».

Avec la finalisation de la transaction, l'ensemble des activités allemandes de Mobilezone sont transférées à l'opérateur local freenet.

«Au cours de la période d'investissement de dix ans sur le marché allemand, Mobilezone a réalisé un rendement attractif de 162%, créant ainsi une valeur significative pour les actionnaires de Mobilezone. À l'avenir, Mobilezone se concentrera exclusivement sur la Suisse» Selon le communiqué

Le produit de la cession est attendu à près de 230 millions d'euros (214,3 millions de francs), avait-elle fait savoir en octobre. Cette somme sera utilisé pour la croissance inorganique en Suisse et la réduction à court terme de la dette. «Un programme de rachat d'actions sera examiné prochainement», fait savoir Mobilezone, qui ajoute que la vente entraîne une amélioration significative du profil de marge «à tous les niveaux et a également un impact positif sur le profil de croissance».

En outre, l'afflux de fonds doit conduire à une position de trésorerie nette à la fin de l'année, contre un endettement net au 30 juin 2025 à hauteur de 100 millions de francs. Désormais focalisé sur le maché suisse, le groupe se dit confiant quant à la réalisation de son objectif annuel pour la Suisse, revu à la hausse le 15 août avec une marge Ebit de 12,5 à 13,0%.

«De plus, nous exploiterons les opportunités du marché au cours des prochaines années et continuerons à renforcer notre position sur le marché suisse»

En 2028, Mobilezone prévoit un Ebitda d'environ 70 millions de francs et de continuer à verser un dividende de 0,90 franc par action jusqu'à cette date.Nouvelle directionAprès la vente de Mobilezone Allemagne, la structure de direction de l'entreprise va changer.

L'actuelle direction du groupe, composée des deux co-directeur généraux (CEO), Roger Wassmer et Wilke Stroman (jusqu'au 31 octobre 2025), et du directeur financier (CFO) du groupe Bernhard Mächler (depuis le 1er octobre 2025), sera remplacée par une direction. Ainsi, à compter du 1er janvier, la direction sera composée du CEO Roger Wassmer, du CFO Bernhard Mächler et du directeur des opérations Lars Keller. Elle sera soutenue par l'équipe de direction composée de Claudio Barandun, Daniel Ringger, Gregor Vogt, Mark Schwarz, Pascal Boll, Stephanie Hunziker et Thomas Gülünay.

Par ailleurs, Michael Haubrich, membre du conseil d'administration de Mobilezone depuis 2020, ne se représentera pas pour être réélu lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 avril.

