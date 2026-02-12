Le TCS a testé neuf grattoirs à glace. Image: tcs

Le TCS a testé les grattoirs à glace et un constat s'impose

Le TCS a testé neuf grattoirs à glace vendus en Suisse et le classement final fait la part belle aux modèles les plus «simples».

Il ne faut pas réinventer la roue. C'est, en substance, le conseil du TCS quand on en vient à acquérir un grattoir pour dégivrer les vitres de son véhicule. Le Touring Club Suisse est arrivé à cette conclusion en testant neuf grattoirs à givre différents.

Si «tous les grattoirs remplissent leur fonction, les modèles simples donnent des résultats particulièrement convaincants», on constate aussi que les grattoirs les plus onéreux et prétendument techniques se révèlent moins efficaces. On peut en effet voir que les trois modèles les plus chers du test viennent en dernier.

Image: tcs

Pour ce «test approfondi», les équipes du TCS ont pondéré différents attributs:

«Le critère le plus important était bien sûr l’efficacité du dégivrage, qui a eu le plus grand impact sur la note finale. L’ergonomie, la qualité de fabrication, la sécurité et les fonctionnalités supplémentaires ont également été évaluées.» Le TCS, dans un communiqué

Sur les neuf outils testés, les trois les plus chers sont donc les moins efficaces. Le modèle électrique de Kärcher, bien que «le plus sûr» à l'usage, est le moins bien noté. Il n'obitent que 49 points sur 100 sur le critère de l'élimination de la glace, quand la variante résolument sobre à 4,50 francs obtient 92 points.

Les conseils du TCS pour dégivrer les vitres

Le TCS rappelle que «faire tourner le moteur pendant le dégivrage» est amendable et qu'il ne faut «jamais» utiliser d'eau chaude, au risque de provoquer des fissures ou briser la vitre. De manière générale, voici ce qu'il faut faire:

Enlever la neige avant de gratter la glace afin de ne pas de rayer les vitres.

Appliquer une pression régulière et éviter les mouvements brusques.

En cas de givre important, retirer la glace par étapes.

Les produits dégivrants peuvent être utilisés en complément, mais ne remplacent pas le grattoir.

