Pour ou contre le maintien de l'énergie nucléaire en Suisse? Donnez votre avis

Sondage watson. Malgré le vote de 2017 programmant sa fin, des voix réclament à nouveau le maintien d'une production d'énergie nucléaire en Suisse. Quel est votre avis sur cette question stratégique?

En 2017, le peuple suisse, suivant la position du Conseil fédéral et du Parlement, approuvait à 58,2% la sortie programmée du nucléaire, entre autres contre l’avis de l’UDC, qui avait lancé le référendum. Un an plus tôt, une initiative populaire sur le même thème, mais plus radicale dans ses objectifs, avait été rejetée à 54,2%. Le vote de 2017 intervenait six ans après l'accident nucléaire de Fukushima, au Japon.

De Fukushima au climat

Depuis, la crainte du nucléaire n'a pas disparu, mais elle a été comme supplantée par une autre: la peur pour la planète, menacée par le réchauffement climatique. L'argument du climat est à présent utilisé par des partisans, principalement de droite, du maintien du nucléaire civil, peu émetteur de gaz à effet de serre, ces agents du réchauffement produit par les énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Au-delà des aspects partisans, watson vous propose de vous déterminer sur une question si sensible qu'elle en devient parfois tabou.

Malgré le «oui» de 2017 à la sortie programmée du nucléaire, seriez-vous prêt à envisager le maintien d’une production d'énergie nucléaire en Suisse, au-delà de la fin de vie des réacteurs encore en activité? Oui Non

Si vous pensez qu’il faut maintenir une production d’énergie nucléaire en Suisse, combien de réacteurs faudrait-il avoir sur notre territoire, sachant que les quatre actuellement en service produisent environ 20% de notre consommation en électricité? Le nombre actuel: quatre Moins de quatre, de façon à quand même réduire la part du nucléaire. Un réacteur: comme «garantie énergétique», étant entendu que la Suisse développe pendant ce temps des infrastructures produisant des énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien, biomasse, autres).

Vous avez voté «oui» en 2017 à la sortie programmée du nucléaire. Que voteriez-vous aujourd’hui? Oui Non

Vous avez voté «non» en 2017 à la sortie programmée du nucléaire. Que voteriez-vous aujourd’hui? Oui Non

Parmi les raisons suivantes, quelle est celle qui milite selon vous le plus en faveur du maintien d’une production d’énergie nucléaire en Suisse? J’ai confiance dans la technologie du nucléaire civil et ses capacités à s’améliorer. Les énergies renouvelables, hors hydraulique, ont un apport énergétique trop aléatoire. L’énergie nucléaire est la seule permettant de préserver notre niveau de vie actuel. Seule l’énergie nucléaire est à même de garantir à la Suisse la plus grande indépendance possible en matière énergétique. Le nucléaire a moins d’impact sur le paysage que des éoliennes. L’énergie nucléaire, peu émettrice de gaz à effet de serre, est bonne pour le climat.

Parmi les raisons suivantes, quelle est celle qui justifie le plus l’arrêt, à terme, de la production d’énergie nucléaire en Suisse? C’est une énergie dangereuse en cas d’accident et qui produit des déchets radioactifs dont la durée de vie peut atteindre des milliers d’années. Le maintien d’une production d'énergie nucléaire en Suisse empêcherait de réaliser pleinement une transition énergétique digne de ce nom. Le maintien d’une production d'énergie nucléaire en Suisse entretiendrait l’illusion d’une énergie propre, en réalité sale. Maintenir une production d'énergie nucléaire en Suisse empêcherait d’entamer une nécessaire et véritable décroissance, seule à même de préserver la planète. L'énergie nucléaire produite en Suisse nous rend dépendant de matières premières importées.

Quel mix énergétique a votre préférence? Uniquement un mix de renouvelables: hydraulique, solaire, éolien, biomasse, autres. Renouvelables + nucléaire Energies fossiles (pétrole, gaz, charbon) + nucléaire + renouvelables

