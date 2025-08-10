ciel clair23°
SolarStratos atteint un record

Parti de l’aéroport de Sion, le pilote neuchâtelois a signé dimanche le plus haut vol solaire et électrique de l’histoire de SolarStratos, atteignant 8’224 mètres d’altitude.
10.08.2025, 20:1610.08.2025, 20:16
Le Neuch
Le Neuchâtelois Raphael Domjan (archives).

L'équipe de SolarStratos a réussi dimanche le plus haut vol solaire et électrique de son histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 8224 mètres d'altitude, selon les données GPS transmises par son équipe. Le record mondial (9235 m.) n'a toutefois pas été battu.

Ce vol de quatre heures et demie s'est déroulé au départ de l'aéroport de Sion. Raphaël Domjan est parvenu à monter à plus de 8000 mètres avec son HB-SXA en profitant des courants thermiques estivaux, confirme la cellule communication de SolarStratos.

Raphaël Domjan n'a cependant pas atteint son objectif de devenir le premier pilote à dépasser les 10'000 mètres d'altitude. L'équipe de SolarStratos va donc devoir remettre l'ouvrage sur le métier. Une tentative pourrait encore avoir lieu, ces prochains jours.

Avec ce vol à 8224 mètres au-dessus du niveau de la mer – altitude atteinte sur le coup de 17h25 -, le pilote neuchâtelois a tout de même largement amélioré sa meilleure marque de plus de 1600 mètres. Elle était jusque-là de 6589 mètres.

«Cette tentative, ce n’était pas un simple copié-collé de celle de l'été 2024»
Raphaël Domjan

«Beaucoup de travail a été accompli, avec notamment une capacité de batteries augmentée et la nouvelle hélice à pas variable, plus performante pour les vols d’altitude.» (sda/ats)

