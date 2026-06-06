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Chopard envisage la suppression de 28 emplois à Fleurier

epa12005401 Visitors stand in front of the Swiss watch manufacturer Chopard stand during the &#039;Watches and Wonders Geneva&#039; luxury watch fair, in Geneva, Switzerland, 02 April 2025. EPA/SALVAT ...
L’entreprise invoque l’évolution de la demande vers des montres plus haut de gamme et un contexte économique incertain.Keystone

Chopard envisage la suppression d'une trentaine d'emplois

L’horloger genevois Chopard a ouvert une procédure de consultation en vue d’un licenciement collectif pouvant toucher 28 postes sur ses sites neuchâtelois.
06.06.2026, 13:2706.06.2026, 14:14

L’horloger genevois Chopard veut supprimer 28 emplois sur deux de ses trois sites à Fleurier (NE), dans le Val-de-Travers. Une procédure de consultation pour licenciement collectif a été ouverte. La période dédiée a été ouverte il y a près de deux semaines.

L'information a été confirmée au quotidien «Le Temps», qui reproduit dans son édition de samedi la réponse de Chopard donnée par écrit. «L’industrie horlogère traverse une transformation profonde, accentuée par un contexte économique et géopolitique particulièrement incertain», relève la direction.

«La demande des clients de la maison évolue aujourd’hui vers des créations horlogères plus haut de gamme, produites en plus faibles volumes en raison de leur grande complexité. Nous réorganisons et adaptons notre outil de production de Fleurier à cette nouvelle réalité.»
Chopard

Deux entités du vallon sont concernées. Elles sont uniquement actives dans la production horlogère, à savoir Fleurier Ebauches et Chopard Manufacture. Chopard emploie près de 220 personnes dans le Val-de-Travers. La décision fait suite à une période d’activation par intermittence de la réduction de l’horaire de travail (RHT). (dal/ats)

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G7: une manif surprise est annoncée à Genève
Le site d'extrême gauche Renversé appelle à une «Critical Mass NoG7» le 12 juin dans Genève, alors que tout rassemblement est interdit par le Conseil d'Etat genevois, à l'exception de la manifestation du 14.
C’est la surprise du chef. Comme si le Conseil d’Etat genevois n’avait pas déjà assez à faire avec la manifestation anti-G7 prévue le 14 juin dans la cité de Calvin, voilà que le site d’extrême gauche Renversé en rajoute en lançant un «appel spontané» à une «Critical Mass NoG7» le 12 juin dans Genève. Pour info, une critical mass est un «rassemblement informel de cyclistes visant à promouvoir les mobilités douces et à réinvestir l'espace urbain», selon une définition en usage dans ce milieu plutôt anti-voitures.
L’article