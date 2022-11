Le projet devra évidemment passer par les procédures habituelles de mise à l'enquête, indique le site du média, selon qui Rolex «a été séduit par la position centrale de Bulle et du canton de Fribourg, entre Berne et l'Arc lémanique. Ainsi, le bassin pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée serait très important». La région est active notamment dans l'industrie des machines.

Après Genève et Bienne, Rolex souhaite donc s'installer à Bulle, le chef-lieu gruérien à la démographie dynamique. Le géant mondial de l'horlogerie aurait choisi la ville pour y construire un nouveau site de production, décrit la RTS sur son site internet . Rolex compterait y créer 2000 emplois et investir un milliard de francs.

Cet évènement a changé à tout jamais le Valais et la Suisse

Le 13 novembre 1475, les Valaisans, alliés aux Confédérés, vainquirent une puissante armée savoyarde aux portes de Sion. La bataille de la Planta, aujourd’hui très peu connue hors du Valais, revêtit une importance capitale pour le Valais, la Savoie, la Confédération et la Bourgogne. Si les Valaisans avaient perdu la bataille, le Valais et la Confédération auraient été livrés aux Savoyards et aux Bourguignons à l’apogée des guerres de Bourgogne.

Au premier regard, on ne se douterait pas que le Valais eût occupé une fonction importante dans les guerres de Bourgogne. C’est pourtant le cas. Le Valais jouait à cette époque – et joue aujourd’hui encore – un rôle capital du fait de sa position géographique. Implanté dans un réseau complexe de sommets alpins, de fleuves et de plaines, et bordé des falaises du Rhône, fleuve fertile, le Valais est protégé par le col du Grand-Saint-Bernard et le col du Simplon. Exercer un contrôle politique sur le Valais assurait à ceux qui régnaient sur la région d’énormes richesses et avantages stratégiques.