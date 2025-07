Berne achète 25 limousines électriques à 224 000 francs chacune

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)

Les BMW resteront à la disposition des conseillers fédéraux pendant environ 100 000 kilomètres et cinq ans. Elles seront ensuite mises à la disposition des invités d'Etat pendant sept ans supplémentaires et utilisées pour la formation à la conduite pendant les trois dernières années. Elles seront ensuite définitivement mises hors service. (leo)

Le véhicule électrique BMW i7 est déjà utilisé par la Confédération. Les conseillers fédéraux Albert Rösti, Guy Parmelin et Viola Amherd, qui a lors depuis démissionné, en ont été équipés en 2023. Deux des trois véhicules achetés ont dû être renvoyés à l'atelier dans la semaine qui a suivi, comme le rapporte 20 Minuten.

En réalité, selon les prix officiels de BMW, les voitures électriques ne coûtent que 170 000 francs suisses - la différence étant facturée pour l'entretien des véhicules et la formation des conducteurs, précise Lea Ryf.

