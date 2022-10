Rolex va éteindre ses enseignes à Genève, dès cet hiver

de Patrik Müller et Ben Rosch / ch media

Pénurie d'électricité: fini la clim et les ascenseurs, le plan du Conseil fédéral

Pénurie d'électricité: fini la clim et les ascenseurs, le plan du Conseil fédéral

«Afin d'économiser l'énergie, les appareils non nécessaires et gourmands en énergie pourraient être interdits»

L'industrie horlogère n'est pas le seul secteur à craindre le contrecoup de la flambée des coûts de l'énergie. D'autres, dans l'agroalimentaire ou la technologie, font face aux mêmes peurs et ont déjà pris des dispositions pour réduire au mieux les retombées financières.

Un confort au volant digne d'un canapé : les Citroën ë-C4 et Citroën GS

Piccard va faire un nouveau tour du monde et cette fois-ci, ce sera en...

Plus de «Suisse»

Les enseignes genevoises du plus grand horloger de Suisse ne brilleront plus autant qu'avant. Une décision prise en raison des potentielles hausses du prix de l'énergie annoncées dans le pays.

Quelle commune suisse détient le plus long réseau routier?

Non, Poutine n'a encore perdu ni la face, ni la guerre, ni la vie

Vomissements et diarrhée: voici les nouveaux symptômes du Covid

Les plus lus

Grève des TPG: Vous êtes pire qu'une dispute sans fin avec mon mec

En grève, le personnel des Transports publics genevois exprime son ras-le-bol, ce mercredi, dans les rues du bout du lac. Un service minimum est prévu, mais «sa mise en œuvre ne peut être garantie». Bienvenue aux Hunger Games made in Geneva. Coup de gueule.

Les Transports publics genevois (TPG) tirent le frein à main et font la grève ce mercredi 12 octobre. Pourquoi? Pour 1,2% d'augmentation de salaire et une prime annuelle de 500 francs pour pallier la hausse du coût de la vie. Et mon salaire alors? Comment vais-je le toucher si je ne peux pas aller travailler?