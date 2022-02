A Genève, une soignante licenciée après une agression

Néanmoins, l'EMS rejette l'argument du sous-effectif affirmant que affirmant «sept soignants, dont quatre infirmiers et sept animateurs, étaient présents dans l’EMS» lors de l'agression de l'ancienne employée. (sia)

«On a besoin de personnel pour travailler. Il fallait bien la remplacer. Quant à aménager un poste, nous le faisons régulièrement. Encore faut-il qu’on nous contacte et qu’existe un emploi compatible.»

La question du manque de personnel est également soulevée. Avec l'augmentation des aînés de plus en plus âgés, les résidences peinent à trouver main d'œuvres. Le syndicat dénonce ainsi le fait que, selon lui, seules deux aides-soignantes se trouvaient dans l’EMS lors de l’agression de Clara, alors que ce dernier abrite 80 résidents.

Pour Yves Mugny, ancien secrétaire syndical au SSP et à Unia, l'employeur a fauté. Malgré le délai de protection échu, la Résidence de Notre-Dame aurait pu trouver une alternative, «un reclassement» explique-t-il. Sabine Furrer pointe du doigt le contexte où les plaintes de soignants victimes de violences en EMS augmentent.

«L’employeur est cynique: il constate que son employée ne sert plus à rien et s’en sépare»

Blessée et virée, pour la cinquantenaire, c'est la double peine, constate-t-elle: «J’ai été licenciée le 7 décembre, je suis toujours en arrêt accident, je ne sais plus quoi faire» a réagi Clara, mardi.

Déchirure de ligaments et épaule bloquée. Ce sont les blessures subies en juin dernier par Clara (prénom d'emprunt). Cette professionnelle de 57 ans a été agressée par un résident de l'EMS et est depuis en arrêt maladie .

La Résidence Notre-Dame, situé dans le quartier des Pâquis, a renvoyé une aide-soignante de 57 ans, arrêtée depuis six mois, après avoir été agressée par un résident instable.

