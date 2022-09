Les femmes travailleront jusqu'à 65 ans, comme les hommes. Les Suisses ont soutenu dimanche les deux pans de la nouvelle réforme de l'AVS, selon une projection de l'institut gfs.bern.



Le relèvement de l'âge de la retraite passerait par 52% et le financement par la TVA par 56%. Le score est serré. La marge d'erreur est de 3 points de pourcentage. Un «Roestigraben» se dessine entre les cantons romands, qui refusent le projet, et les cantons alémaniques.



Le canton de Genève dirait non aux deux pans du projet. C'est non à 62,3% pour l'augmentation de l'âge de la retraite et non à 57,2% pour l'augmentation de la TVA. Idem dans le canton de Vaud, avec un rejet de 61,1%, respectivement de 52,1%. Les Jurassiens sont les champions du non, avec un rejet de 65,8% pour les retraites et de 60,3% pour la TVA.



Le Valais refuse également l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes par 51,3%. Mais il soutiendrait le financement additionnel par la TVA à 52,7%. Les Tessinois suivent également ce modèle avec 57,6% de non pour l'âge de la retraite mais un petit oui pour la TVA.



L'ensemble des cantons alémaniques ont pour l'instant accepté la réforme. Zurich dirait oui à la réforme AVS21, par 55% pour l'âge de la retraite et par 60% pour la TVA. Les Grisons suivent également cette tendance.