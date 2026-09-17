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Démissions en série aux soins intensifs pédiatriques du Chuv

Démissions en série aux soins intensifs pédiatriques du Chuv

Depuis 2025, quatre médecins cadres, dont la cheffe de service, ont claqué la porte des soins intensifs pédiatriques du Chuv selon une enquête de la RTS. Des départs qui inquiètent.
17.09.2026, 18:2117.09.2026, 18:21

Que se passe-t-il aux soins intensifs pédiatriques du Chuv? Selon une enquête de la RTS, des démissions en série touchent le service depuis 2025. On parle ici de quatre médecins cadres, dont la cheffe du service. «Ces départs inquiètent au plus haut point le reste des équipes, mais aussi des spécialistes de la médecine intensive», révèle la chaîne de service public.

Pour signifier leurs craintes et un «sentiment d’urgence face à l’épuisement et la détresse», les infirmières et infirmiers du centre hospitalier vaudois ont adressé une lettre à la direction du Chuv, mais aussi au Canton.

«Nous craignons que cette situation extrêmement précaire ne mène à d'autres arrêts de travail ou d'autres départs»
Selon une lettre des infirmières et infirmières adressée au chef de la pédiatrie du Chuv.
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«Pour entendre les équipes et tenter d'apaiser les esprits, la direction convoque l'ensemble du service le 21 mai. Des mesures sont alors annoncées, mais pas de quoi rassurer plusieurs de nos contacts», révèle encore le pôle enquête de la RTS.

Nordmann alerté

Un «groupe d’intérêt» au sein de la Société suisse de médecine intensive a de son côté adressé un courrier «au début de l'été» au ministre vaudois de la Santé, Roger Nordmann, pour l’alerter: «Nous sommes préoccupés par le fait que la situation actuelle nuit au moral du personnel et à la résilience du service, ce qui a des conséquences directes sur la capacité à prodiguer des soins sûrs, rapides et de grandes qualités aux enfants gravement malades et à leurs familles».

Toujours selon le service public, Roger Nordmann a répondu «aux médecins inquiets» en rappelant les mesures récentes prises par le Chuv, à savoir notamment «une réorganisation interne des activités avec des renforts temporaires de médecins pédiatres et d'intensivistes adultes».

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