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Crans-Montana: Berne pourra mettre 20 millions sur la table

Crans-Montana: Berne pourra mettre 20 millions sur la table

Le National a accepté les 20 millions demandés par le Conseil fédéral pour participer aux accords négociés après l’incendie de Crans-Montana.
17.09.2026, 10:1917.09.2026, 10:19
Portraits of the young victims are displayed at the entrance of the bar &quot;Le Constellation&quot; six moths later the deadly fire, in Crans-Montana, Switzerland, Thursday, July 9, 2026. Forty-one p ...
Image: KEYSTONE

La Confédération doit pouvoir participer financièrement à la table ronde destinée à gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Après le Conseil des Etats, le National a accepté jeudi, par 106 voix contre 87, les 20 millions demandés par le Conseil fédéral. L'incendie du Constellation a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier 2026.

Le but de la table ronde, présidée par l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth, est de concilier les victimes de l'incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s'agit d'encourager les accords à l'amiable.

Le conseiller d&#039;Etat neuchâtelois Laurent Kurth présidera la table ronde.
Laurent Kurth.Image: Keystone

En mars, le Parlement avait temporisé sur ces 20 millions, pour avoir plus de temps pour discuter. Il a désormais donné son feu vert.

La table ronde sera auto-organisée, ce qui signifie que sa composition ne doit pas être prescrite légalement. Les Chambres ont aussi cité dans la loi, à titre d'exemples, des conditions auxquelles le gouvernement décide de sa participation aux accords. Le National a supprimé un point.

L'UDC et presque tout le PLR se sont opposés au projet. Le dossier retourne au Conseil des Etats. (jah/ats)

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