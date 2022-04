Novartis fait le ménage pour économiser un milliard de dollars

Les modifications devraient permettre de réduire les coûts commerciaux et généraux d'au moins un milliard de dollars d'ici 2024.

Le directeur général de Novartis, Vasant Narasimhan, a suspendu tout projet de lancement d'étude clinique et toute procédure de recrutement de participants en Russie Image: sda

Le géant de la santé suisse Novartis veut rassembler les deux unités Pharmaceutique et Oncologie et les distinguer par marché, avec d'un côté Innovative Medicines pour les Etats-Unis et de l'autre Innovative Medicines pour l'International, a indiqué lundi l'entreprise bâloise. Ces nouvelles entités fonctionneront de manière indépendante.

Novartis s'empare d'une nouvelle direction

Dans le cadre de cette réorganisation, trois hauts responsables ont annoncé leur départ. Novartis a nommé Shreeram Aradhye au titre de directeur médical et prendra ses fonctions le 16 mai prochain. Egalement membre de la direction, il rapportera directement à Narasimhan, CEO de Novartis.

L'actuelle présidente de Novartis Pharmaceuticals prendra les rênes d'Innovative Medicines International tout en occupant la fonction de directrice commerciale. Le directeur de Pharmaceuticals pour les Etats-Unis, deviendra président d'Innovative Medicines US. Tous deux rapporteront directement au directeur général de Novartis.

Enfin les unités Technical Operations et Customer & Technology solutions seront fusionnées pour améliorer l'efficience dans une unité baptisée Operations. Grâce à ces «améliorations opérationnelles», la chaîne de valeur devrait atteindre une croissance des recettes d'au moins 4% tandis que la marge d'Innovative Medecine devrait atteindre à moyen et à long terme les 40%. (ats/sia)