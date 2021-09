Suisse

Environnement

200 (très) bonnes âmes ont récolté 1890 kilos de déchets du lac Léman



Image: KEYSTONE

Cette «récolte de la honte» a eu lieu en même temps que le clean-up day, qui a mobilisé près de 45 000 personnes en Suisse entre vendredi et dimanche.

Organisée par l'association Aqua Diving, l'opération Genève Action Lac Propre a permis de sortir 1890 kilos de déchets du lac. Près de 200 bénévoles ont oeuvré samedi et dimanche malgré une météo capricieuse.

Cette «récolte de la honte» a été présentée dimanche en fin de journée devant les Bains des Pâquis. Dans ce triste butin figuraient:

570 bouteilles en PET;

582 cannettes en aluminium;

350 bouteilles en verre;

9 téléphones;

7 paires de lunettes;

1 appareil photo professionnel;

1 chaise de bureau;

35 briquets;

A noter aussi que les masques chirurgicaux déjà bien présents en 2020 (112) sont toujours plus nombreux à finir au fond du lac: 136 cette année.

Des munitions retrouvées ont été remises à la police

Les bénévoles ont aussi ramené un dentier, une chaussure de ski, un container, trois parapluies, 50 kilos de textile, deux caddies, des enjoliveurs, une barrière, 430 mégots et des objets en tous genres.

L'association a également remonté un coffre-fort et des munitions qui ont été remis à la police. Les déchets ont été récoltés principalement du côté de la rive droite, au fond de l'eau par des plongeurs et également sur les rochers le long de la rive. Quelques sites de la rive gauche ont aussi été nettoyés. Au total 1890 kilos ont été ramassés contre 1190 kilos en 2020. Cette nette hausse est due aux gros objets qui ont été remontés.

Cette opération en était à sa 29e édition. Ce nettoyage du lac a eu lieu en même temps que le clean-up Day qui a mobilisé près de 45 000 personnes en Suisse vendredi et samedi. Quelque 600 actions ont été menées au niveau national et cette journée a aussi eu lieu samedi au niveau mondial. Plus de 180 pays y participent. (ats/jch)