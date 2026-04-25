Certains de ces ancêtres sylvestres semblent tout droit sortis d'un roman de fantasy. Image: Imago / Shutterstock, montage watson

On vous emmène à la rencontre des plus beaux arbres de Suisse romande



Alors que les journées se rallongent, nombreux sont les Suisses à qui il tarde de ranger les skis à la faveur d'une paire de chaussures de marche. Tour d'horizon de quelques-uns des arbres vénérables qui marquent le paysage suisse romand, et proche desquels il fait bon randonner.

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Le printemps s'installe progressivement en Suisse après la longue étreinte de l'hiver, et une question se pose avec allégresse: où donc se rendre pour enfin profiter pleinement du plein air et de la nature, en ce moment bourgeonnante et florissante?

C'est précisément l'objet de la présente liste. Que vous cherchiez à user vos semelles ou à vous prélasser dans l'herbe à la façon d'un parterre de bruyères à l'ombre d'un bosquet de bouleaux, voici 8 monuments vivants et séculaires à découvrir.

Le noyer de Meinier

🌳 Genève, rive gauche

Haut de 25 mètres et pourvu d'un tronc d'une circonférence de plus de six mètres, le noyer de Meinier (Juglans x intermedia var. pyriformis, en latin) fêtera ses 163 ans cet automne, au mois de septembre. Planté en 1863 derrière l'église du village, sur une parcelle privée, il peut facilement être admiré depuis les routes de campagne environnantes.

Pour les amateurs de randonnée, la région n'est pas en reste. En sillonnant cette splendide portion de terre agricole genevoise, vous pourriez, par exemple, vous rendre dans les ruines voisines du château de Rouelbeau, ou à proximité du marais de Sionnet. Si vous êtes un passionné de nature, le centre horticole de Lullier et son parc, un peu plus à l'est, recèlent une fabuleuse collection d'essences végétales.

Le noyer de Meinier, ici photographié à l'occasion de son 150ᵉ anniversaire, en 2013. Image: Keystone

Le chêne de Morrens

🌳 Gros-de-Vaud

Vieux de plus de 700 ans (l'âge fait débat), le chêne pédonculé de Morrens (Quercus robur, en latin) orne les abords du village vaudois, entouré de grands tilleuls. Il a la particularité de disposer d'un couronne très basse, solidement supportée par son tronc, d'une circonférence dépassant les cinq mètres.

Son emplacement privilégié, en plein pays de Vaud, est le point de départ idéal d'une grande promenade. En vous dirigeant au nord, en longeant bois et champs, vous tomberez sur le Tumulus d'Assens, recelant un fragment de l'histoire celte. A l'ouest de là, l'étang du Bois Neuf, pourvu d'un sentier aménagé et didactique, vaut lui aussi le détour.

Les mélèzes de Balavaux

🌲 Isérables, Valais

Le mélèze (Larix decidua, en latin), l'un des rares conifères à perdre ses aiguilles, ponctue les versants montagneux valaisans de sa parure orange quand vient l'automne. Sur l'alpage de Balavaux, environ 250 spécimens de cette essence, vieux de 300 à 1000 ans, magnifient le paysage. S'y rendre au printemps, alors même que leurs frondaisons s'étoffent à nouveau, parées de vert tendre, vous laissera à coup sûr un souvenir impérissable.

L'un de ces mélèzes, nommé «Bala 20», le plus vieux d'Europe, domine ses congénères avec son tronc d'une circonférence de dix mètres et sa hauteur de 30 mètres.

Cet extraordinaire patrimoine arboricole prête son nom à une randonnée, laquelle vous emmènera de la Haute-Nendaz jusqu'au bisse de Saxon, en passant par le lac de Tracouet. Plus au sud, la passerelle des Dzoras et son panorama vous attendent, si vous n'êtes pas trop sujet au vertige.

Véritable trésor vivant, cette forêt clairsemée et ancienne n'attend plus que vous. Image: Shutterstock

Le chêne des Bosses

🌳 Châtillon, Jura

Ayant inspiré de nombreux contes et légendes avec son colossal tronc ventru et tortueux, le chêne des Bosses pourrait bien être le plus ancien de son espèce sur le continent européen. Cependant, son âge, à l'instar de son congénère morrenais, fait débat. Si son caractère multicentenaire n'est pas remis en question, certains mythes lui prêtent un statut millénaire.

Depuis le centre du village de Châtillon, un sentier balisé vous mènera jusqu'au pied de cet arbre-monument. De là, partez à la découverte des bois de cette région agreste, bordant la vallée de Delémont. Vous ne serez pas déçus, qu'importe la direction choisie!

Les barrières sont là pour préserver les racines de l'arbre du piétinement, merci de ne pas les enfourcher! Image: Shutterstock

Le séquoia géant de Vuisternens-devant-Romont

🌲 La Glâne, Fribourg

Planté à côté du bâtiment de l'administration communale du village aux alentours de 1890, ce séquoia géant (Sequoiadendron giganteum, en latin), se reconnaît à son feuillage en écailles, distinct du Séquoia à feuilles d'if (Sequoia sempervirens, en latin), lui pourvu d'aiguilles.

Originaire d'Amérique, cette essence végétale est notamment connue pour être la détentrice de multiples records mondiaux, dont celui de l'arbre le plus haut, avec Hyperion, un spécimen californien d'une taille vertigineuse de 116 mètres.

Côté randonnée, il y a de quoi faire. Vuisternens-devant-Romont est en effet cerné de toutes parts par de somptueux paysages champêtres s'étendant à perte de vue. Rappelons aussi que Gruyère, son lac et son château ne sont qu'à une demi-heure de route. De quoi planifier un très beau week-end.

Même avec deux étages en plus, le bâtiment n'atteindrait pas la canopée de son voisin végétal. Image: Capture d'écran street view de Google Maps

Le sapin Président de Couvet

🌲 Val-de-Travers, Neuchâtel

Considéré pendant une brève période comme le plus grand arbre de Suisse avant d'être détrôné par un Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii, en latin) situé en Argovie, le sapin Président de Couvet (Abies alba, en latin), 58 mètres, reste cependant le plus grand de son espèce sur le territoire. Agé de près de trois siècles, il est également l'un des plus imposants du continent.

Situé dans la forêt jardinée de l'Envers, juste au sud du village de Couvet, laquelle est sillonnée de chemins de randonnée balisés, le Président des lieux attend votre visite. Le sentier didactique commence juste ici.

Si vous avez encore un peu de temps après cette promenade, la Cascade de Môtiers se situe à quelques centaines de mètres seulement et l'iconique Creux-du-Van à une poignée de kilomètres en voiture.

Occupé qu'il était à débarder des frênes dans la région, l'auteur du présent article en a oublié de prendre en photo le sapin géant. Il s'en excuse et va, de suite, arrêter de parler de lui-même à la troisième personne. (Photo d'illustration) Image: Unsplash

Le platane de l'île de Peilz

🌳 Villeneuve, Vaud

Majestueux et trônant, solitaire, sur son île, le platane à feuilles d'érable (Platanus × hispanica, en latin) de l'île de Peilz marque de son imposante silhouette le paysage côtier du bout du Léman, face à Villeneuve.

Située à 500 mètres de l'embouchure du Rhône, l'île, qui serait la seule naturelle du lac et dont l'origine mystérieuse alimente son lot de rumeurs et contes, fut un temps ornée de peupliers, platanes et marronniers. De cet hallier devenu futaie ne traversa les époques qu'un seul individu, planté, estime-t-on, en 1851.

Un escalier permet l'accès à cette portion de terre émergée, laquelle est cernée d'un mur de soutènement. Si vous préférez simplement vous régaler les yeux en restant au sec, la réserve naturelle des Grangettes et sa tour d'observation d'oiseaux n'est qu'à quelques enjambées.

Le bas du tronc de cette merveille arboricole est balafré des mêmes gravures imbéciles que les touristes ne peuvent s'empêcher de laisser dans leur sillage sur les monuments historiques de par le monde. Si vous y allez, optez pour une simple photo! Image: Shutterstock

L'if millénaire de Crémines

🌲 Jura bernois

On termine cette liste avec le plus ancien arbre de Suisse, et peut-être même du Vieux Continent, rien que ça. Patriarche sénescent de la forêt du Maljon, dans le Jura bernois, cet if millénaire (Taxus baccata, en latin), dont la germination pourrait remonter à plus de 1500 ans en arrière, s'épanouit à l'abri des regards sur un dévers boisé, entouré de hêtres et de résineux.

Devenues peu communes en Europe à cause des dégâts qu'elles causaient au bétail et à la qualité de leur bois, prisé au moyen-âge pour la confection d'arcs notamment, les ivaies (les bosquets d'if) ont largement été abattues à travers les âges. Ce simple fait rend l'existence de ce doyen des forêts suisses encore plus remarquable.

Je vous parlais de la toxicité de l'if ici: Vous aimez la randonnée en Suisse? Attention à ces 10 plantes très toxiques

Au départ de Moutier, comptez un peu plus de trois heures de randonnée pour vous y rendre. Pour voir à quoi ressemble l'ancêtre, cliquez ici!