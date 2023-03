L'initiative sur la responsabilité environnementale validée

La Suisse votera sur une initiative pour protéger l'environnement

L'initiative des Jeunes Verts pour la responsabilité environnementale a été validée par la Confédération. Elle vise l'économie suisse.

Le peuple se prononcera sur l'initiative pour la responsabilité environnementale des Jeunes Verts. Près de 106 000 signatures déposées sont valables, indique jeudi la Chancellerie fédérale.

Avec leur texte, les Jeunes Vert-e-s veulent que la protection de l'environnement devienne une priorité. L'économie suisse, y compris ses importations, doit opérer dans les limites planétaires d'ici dix ans. Et ce dans six domaines:

Le climat.

La biodiversité.

La consommation d'eau.

L'utilisation des sols.

La pollution atmosphérique.

Les apports d'azote et de phosphore.

Par limites planétaires, on entend les limites écologiques de la Terre, au-delà desquelles la stabilité de l'écosystème et les bases vitales de l'humanité sont menacées.

Tenir la promesse écologique

«L'initiative est actuellement la seule solution concrète en Suisse pour respecter l'objectif de 1.5 degré Celsius de l'accord de Paris sur le climat» Les Jeunes Verts

Le texte s'inscrit dans le cadre des efforts visant à sortir des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Il est soutenu entre autres par des parlementaires du PS et des Verts, ainsi que Greenpeace et la Jeunesse socialiste suisse. Une huitantaine de scientifiques ont aussi soutenu le texte. (baf/ats)