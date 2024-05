«Elle était terrifiée»: une Suissesse disparue retrouvée en Espagne

Malaga, en Espagne Image: getty

Une Suissesse de 17 ans, portée disparue depuis plusieurs années, a été retrouvée en Andalousie, au sud de l'Espagne, dans un état de grande précarité. L'adolescente aurait grandi coupée du monde, dans une forêt de la région.

Natasha Hähni / ch media

Plus de «Suisse»

La découverte date du 18 mars dernier lorsque des policiers de la ville de Coín dans la région de Malaga, contrôlent une voiture «très sale» présentant un pneu crevé sur le parking d’un centre commercial de la ville. Ils décident donc d'inspecter le véhicule quand ils tombent nez à nez avec ses occupants, un homme et une adolescente, visiblement mal-en-point. C'est après un contrôle d'identité que les policiers ont compris que la jeune fille faisait l'objet d’un avis de recherche en Suisse.

Coupée du monde

«La fille était terrifiée», a déclaré un homme aux médias locaux. La jeune fille, âgée de 17 ans, semblait beaucoup plus jeune. Elle était vêtue de vêtements sales et semblait abattue, ne parlant ni ne comprenant l'espagnol. Le «vieux monsieur, un peu étrange» qui l'accompagnait s'est par la suite avéré être son père.

Toujours selon le journal local Diario Sur, un mandat de recherche international était en cours pour extraire la mineure – qui atteindra l'âge de 18 ans en mai – de la garde de son père.

Les autorités espagnoles indiquent que le père aurait élevé sa fille et ses frères et sœurs en marge de toute autorité administrative et institution publique, dans une forêt de la région, et aurait été considéré comme une menace pour leur sécurité. En effet, la demande émise par les autorités suisses exige expressément que tout pays découvrant l'adolescente la garde en sécurité, étant donné un risque considérable de fugue.

Les autorités ont transféré la jeune fille de 17 ans dans un centre pour mineurs. Selon les médias espagnols, le processus de rapatriement a été mené à bien le 3 mai. Elle est maintenant sous la tutelle du gouvernement suisse. Pour l'heure, on ne sait pas encore qui prendra en charge la supervision de l'adolescente.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)