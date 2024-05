L'occupation à l'Unil filmée par la chaîne Al Mayadeen. image: capture

Une vidéo embarrasse l'Uni de Lausanne

Deux vidéos postées sur le compte X de la chaîne libanaise Al Mayadeen, proche du Hezbollah et de Bachar al-Assad, embarrassent l'Université de Lausanne. L'une d'elles parle d'«intifada étudiante».

Ce sont deux vidéos qui embarrassent l’Université de Lausanne (Unil). Elles sont publiées sur le compte X de la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen, réputée proche du parti chiite libanais Hezbollah et du régime syrien de Bachar al-Assad.

Dans l’une, mise en ligne le 9 mai peu après minuit, un groupe d’environ cinquante personnes, décrites comme des étudiants de l’Unil mobilisés en faveur de la Palestine, apporte son soutien à la population de Gaza et demande un cessez-le-feu immédiat.

Dans cette séquence filmée d’environ deux minutes, les jeunes gens et jeunes filles, rassemblés dans une pièce, scandent des slogans à la suite d’un individu: «We are all children of Gaza (nous sommes tous des enfants de Gaza)», «Free, free Palestine», «Viva, viva Palestina», «Tahya, tahya Palestine (vive la Palestine)», «Ceasefire now (cessez-le-feu immédiat». Ils montrent aussi la paume de leurs mains, mais non maculées de rouge, à la différences des étudiants de Science Po Paris les arborant le 26 avril. Ce symbole évoque le sang des victimes. Dans l'histoire du Proche-Orient, il renvoie aussi au lynchage de deux soldats israéliens, en 2000 en Cisjordanie occupée, lors de la seconde Intifada.

En arabe, «soulèvement» se dit «intifada»

La seconde vidéo, postée tôt ce vendredi 10 mai sur le compte X d’Al Mayadeen, plus de deux millions d’abonnés, est un reportage réalisé par un journaliste de la chaîne dans les universités «occupées» de Lausanne et Genève. Rédigé en arabe, le titre du tweet accompagnant la vidéo dit la chose suivante:

«L’Université suisse de Lausanne est devenue un centre du soulèvement étudiant»

En arabe, «soulèvement» se dit «intifada». Un mot symbole fort, qui renvoie aux Intifada palestiniennes des années 80 et 2000.

watson a sollicité la réaction de l’Unil suite à la diffusion de ces deux vidéos:

«L'Université de Lausanne a pris connaissance des vidéos mises en ligne sur le site d'une chaîne réputée proche du Hezbollah et du régime syrien. Si l'Université de Lausanne témoigne sa compassion envers toutes les victimes civiles, hommes, femmes et enfants, de la guerre en cours à Gaza, elle ne souhaite pas que son nom soit associé ni instrumentalisé par l'une ou l'autre des parties.» Géraldine Falbriard, porte-parole de l'Unil

Rappelons que plusieurs Etats, dont ceux de l’Union européenne, considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Si Al Mayadeen est dite proche du régime syrien et du parti chiite libanais, Al Manar, autre chaîne libanaise, passe, elle, pour être l’organe de propagande du parti chiite.

Dans son récent essai «Holocaustes. Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident» (éditions Plon), Gilles Kepel, spécialiste du monde musulman, évoque justement Al Mayadeen, soulignant les accointances de la chaîne libanaise avec le régime de Bachar al-Assad et le Hezbollah, de même que ses contacts avant la guerre avec le chef du Hamas, Yahia Sinwar, cerveau des attaques du 7 octobre, recherché par Israël.

Joint par watson, l'auteur observe:

«Al Mayadeen, en qualifiant d’intifada ce qui se passe à Lausanne, répète sous une forme approchante ce que l’ayatollah Khamenei en Iran a dit à propos des mobilisations propalestiniennes à Science Po Paris et ailleurs en Occident.»

Le 28 avril, le guide suprême de la Révolution islamique avait déclaré: «Voyez ce qui se passe dans le monde. Dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, ainsi que dans les Etats américains, les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des Etats-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution.»

watson a joint le professeur Olivier Fillieule, soutien au mouvement d'occupation à l'Unil, pour connaître la réaction des étudiants propalestiniens après la diffusion des vidéos en question.