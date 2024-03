Des «carences graves» dans l'encadrement des espions Suisses

Des hackers russes attaquent la Suisse à cause de Zelensky

En 2023, l'AS-Rens a procédé à quinze inspections et a rendu onze rapports correspondants. Les thèmes abordés ont été l'archivage, le renseignement en source ouverte ou encore la détection précoce et l'anticipation. Plusieurs rapports sont attendus pour 2024, notamment sur la mesure dans laquelle la cyberattaque visant l'entreprise Xplain concernait aussi des données du SRC.

Rien ne va plus dans l'espionnage suisse

Les risques internes pour la sécurité du SRC, tels que la trahison, le vol de données ou l'espionnage, se sont accrus ces dernières années, souligne l'AS-Rens dans un rapport publié mardi sur les activités 2023. Les ressources des services d'appui, comme les ressources humaines, doivent être réévaluées pour que les tâches liées au recrutement, à l'encadrement et au départ puissent être réalisées correctement.

Plus de «Suisse»

Albert Rösti veut que la Suisse produise plus d'énergie verte

On pourra bientôt se procurer du cannabis légalement à Zurich

Suisse-UE: Amherd et von der Leyen repartent pour un tour

Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse

Les plus lus

Voici l'homme qui devra s'occuper de la forêt à 70 millions de La Poste

La Poste voulait reverdir son image en achetant une énorme forêt dans le Land allemand de Thuringe. On connaît désormais le profil de celui qui s'en occupera.

Stefan Flückiger, 51 ans, ingénieur forestier diplômé de l'EPF, a eu une vie professionnelle mouvementée. Il a été entrepreneur et membre de plusieurs conseils d'administration dans le secteur du bois, professeur de commerce et directeur d'une école professionnelle. Il a aussi dirigé l'association des propriétaires forestiers et œuvré comme garde forestier de la bourgeoisie de Berne.