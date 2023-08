Depuis quelques semaines, les prix à la pompe remontent très vite en Suisse. montage watson

«La canicule fait monter le prix de l'essence en Suisse»

Alors qu'ils avaient atteint des sommets après l'invasion russe de l'Ukraine, les prix de l'essence étaient redescendus au début de l'année 2023. Depuis quelques semaines, ils remontent pourtant très vite et le prix à la pompe se rapproche à nouveau des deux francs le litre. Voici pourquoi.

Le prix de l'essence. Trois petits chiffres que scrutent tous ceux qui vont régulièrement faire le plein de leur voiture et qui influencent le budget de tant de familles. Et parmi ces trois petits caractères indiqués en rouge sur la pompe, c'est bien évidemment le premier que tout le monde scrute en ce moment. Car si entre 1,7 franc le litre de SP95 et 1,9, on s'énerve déjà, si le prix passe la barre des deux francs, alors...

Le prix de l'essence reste en dessous des valeurs élevées de 2022, où il dépassait les deux francs au litre. Des tarifs dus aux turbulences diverses et variées liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis un an, les prix étaient redescendus.

Mais ceux-ci remontent à nouveau. Dans le canton de Vaud par exemple, on peut payer facilement 1,9 franc le litre de SP 95 à la pompe en région lausannoise. A Fribourg ou à Neuchâtel, les prix se situent dans une fourchette large entre 1,7 et 1,9 franc, en fonction des stations-service.

Quels sont les facteurs qui expliquent l'augmentation des prix de l'essence? watson est allé demander son avis à Laurent Pignot, porte-parole du TCS.

Cela n'a échappé à personne, les prix de l'essence sont en hausse en ce moment en Suisse...

Laurent Pignon: Oui, les prix ont augmenté quatre fois depuis fin juin, mais nous sommes encore largement en dessous des prix connus en 2022 à la même période.

Y a-t-il un risque qu'ils passent la barre symbolique des 2 francs le litre?



«C’est déjà le cas pour le SP98 et le diesel»

Néanmoins, aucune prévision ne peut être faite à ce stade pour le SP95 et en général pour les prix des carburants.



Quelle est la situation des prix suisses comparés à nos voisins européens?

Les prix des carburants dans les pays de vacances fluctuent de la même manière qu'en Suisse. La principale raison des différences de prix entre les pays est la fiscalité. En revanche, l'influence des variations à court terme des taux de change est faible. Mais malgré les récentes hausses de prix, il reste pertinent de réfléchir à faire le plein avant de franchir la frontière vers un autre pays ou au contraire, après avoir traversé la frontière en rentrant.

Comment expliquer la hausse des prix actuelle?



«Les deux raisons pour l'augmentation des prix sont que les coûts dans les raffineries et le tarif du pétrole brut ont augmenté»

La forte demande de produits pétroliers et la capacité de raffinage limitée en Europe signifient que les raffineries peuvent continuer à vendre leurs produits (essence, diesel, mazout, etc.) sans problème même si elles pratiquent des prix plus élevés. Les facteurs déterminant le prix du pétrole brut, que les raffineurs achètent, sont nombreux. Je pense notamment à:

Une demande en hausse en essence, résultat de la mobilité des vacances

Une réduction des volumes de production des pays de l'OPEP+ (dont fait partie la Russie)

Une forte demande mondiale de pétrole et de produits pétroliers bruts

La spéculation boursière

La canicule

La canicule?

Les vagues de chaleur qui touchent actuellement le sud de l'Europe, l'Asie ou en Amérique du Nord provoquent une utilisation élevée de générateurs diesel pour faire fonctionner les systèmes de climatisation. Ce qui tend encore plus le marché.

Y a-t-il aussi des éléments géopolitiques?

Oui: la baisse du développement et de l'exploitation des puits de pétrole de schiste aux États-Unis. On peut aussi citer les conflits, manifestations et grèves en Libye, tout comme des actes répétés de sabotage et vols de pétrole au Nigeria, qui compliquent encore la situation.

Les prix vont-ils retomber prochainement en Suisse?

Il n'est pas possible de faire une prévision précise. Même les professionnels qui travaillent dans le commerce de carburant ne font pas de prévisions...