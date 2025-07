La ligne CFF Fribourg-Berne est interrompue pendant deux mois. Image: KEYSTONE

Ce chantier CFF ne devrait pas perturber l'Euro

La ligne Fribourg-Berne est interrompue depuis vendredi dernier. Mais ces travaux ont été prévus dans le concept de transports pour l'Euro féminin de football.



Plus de «Suisse»

Les travaux lancés vendredi par les CFF sur la ligne Fribourg-Berne, impliquant une interruption de deux mois, ne devraient pas perturber le trafic durant l'Euro féminin de football. L'événement, qui se tient dès mercredi, a été pris en compte dans la planification de l’offre de substitution.

Les matches de l’Euro UEFA 2025 se dérouleront du 2 au 27 juillet dans les villes de Bâle, Berne, Genève, Zurich, St-Gall, Lucerne, Thoune (BE) et Sion. A cet effet, les CFF ont mis en place près de 400 trains spéciaux. Les travaux de grande ampleur entre Fribourg et Berne, budgétés à 90 millions de francs, sont intégrés au concept.

L'ancienne régie fédérale renforcera, au cas par cas, la fréquence et la capacité des bus de remplacement, avait-elle fait savoir en présentant l'offre de substitution. Le jour du match auquel ils assistent, les spectatrices et spectateurs peuvent se rendre gratuitement au stade et en revenir en transports publics.

33 000 voyageurs par jour

Des informations sur le voyage aller-retour gratuit ainsi que sur les trains spéciaux sont disponibles sur une page dédiée du site des CFF. Au-delà, du point de vue opérationnel, la fermeture de la ligne Fribourg-Berne permet de concentrer les travaux sur huit semaines, jusqu'au 25 août. Sans quoi les restrictions auraient duré trois ans.

Le tronçon de 30 km est emprunté par 33'000 voyageurs par jour. La ligne Fribourg-Berne est substituée pour le trafic grandes lignes par un service de bus de remplacement. Engagés en partie depuis septembre, les chantiers sont entrés dans une «phase intensive», avec notamment la modernisation totale de la gare de Schmitten (FR).

Figurent aussi le réaménagement d'aiguillages en gare de Fribourg ainsi que le renouvellement de 8 kilomètres de voie et de ligne de contact entre Flamatt (FR) et Berne. Quelque 200 ouvriers sont à l'œuvre dans un environnement sécurisé. Travailler durant les vacances d'été permet de limiter le nombre de pendulaires concernés.

Par le Pied du Jura

Pendant l’interruption complète, l'IC1 reliant Genève-Aéroport à St-Gall et l'IR15 entre Genève-Aéroport et Lucerne sont notamment supprimés. Un sort identique est réservé au RE2 entre Fribourg et Berne et au RE3 entre Fribourg et Guin (FR). D'autres trajets seront affectés (S1 et S2).

Une ligne de bus directs relie toutes les 10 minutes Fribourg et Berne, en remplacement des trains grandes lignes IC1, IR15 et RE, avec une cadence de 15 minutes après 20h00. Il faut compter avec des temps de parcours plus longs, par exemple un supplément de 30 minutes entre Fribourg et Berne.

En plus de la ligne de bus directs pour le trafic de longue distance, quatre offres sont mises en place en remplacement des trains régionaux supprimés. En outre, la clientèle entre la Suisse romande et la Suisse alémanique pourra voyager en empruntant la ligne du Pied du Jura, avec les trains IC5 via Neuchâtel/Bienne.

Souplesse commerciale

Au-delà, les CFF ont prévu des mesures de souplesse commerciale. Les abonnements de 1re classe peuvent être échangés contre des abonnements de 2e classe au prorata, au lieu d’une restitution, dans la mesure où les bus de remplacement ne proposent évidemment pas de 1re classe. Aucun frais n'est perçu.

Les abonnements de 1re ou 2e classe peuvent être remboursés au prorata, au lieu de la restitution, si les clients veulent renoncer à leur abonnement pendant l’interruption totale. Sans frais aucun ici aussi. A noter que les vélos ne seront pas admis dans les bus, sauf durant les heures creuses dans certains bus régionaux. (jzs/ats)