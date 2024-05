Depuis l'élection de Beat Jans (au centre) au Conseil fédéral en décembre dernier, son épouse Tracy est (quasiment) la première dame de Suisse. Image: keystone

Tracy, l'Américaine aux côtés du nouveau conseiller fédéral

Naturalisée suisse, la femme de Beat Jans s'est confiée sur son rapport à la politique. Spoiler: Tracy n'aime pas beaucoup ça.

Samuel Thomi / ch media

Contrairement à d'autres pays comme les Etats-Unis, les conjoints des conseillers fédéraux n'assument pas de tâches officielles en Suisse. Tout au plus, ils apparaissent parfois aux côtés des magistrats lors de réceptions de chefs d'Etat ou les accompagnent dans des voyages officiels à l'étranger.

Mais, manifestement, la nouvelle fonction officieuse de Tracy Renée Glass Jans lui plaît bien. «Nous rencontrons beaucoup de nouvelles personnes, c'est passionnant», a déclaré l'Américaine d'origine à l'occasion des cent premiers jours de son mari au Conseil fédéral. Elle précise, toutefois, que c'était déjà le cas auparavant, lorsque Beat Jans présidait le gouvernement du canton de Bâle-Ville.

Dans un podcast publié vendredi, Tracy Jans s'exprime sur la politique avec une franchise surprenante. «Je ne suis pas une personne politique», y dit-elle.

«Je n'aime pas vraiment la politique. Si Beat avait été politicien quand nous nous sommes rencontrés, je ne suis pas sûre que nous serions sortis ensemble» Tracy Jans

Mais elle ajoute aussitôt qu'il ne lui serait jamais venu à l'esprit de tenir son mari à l'écart de la politique.

Tracy Jans. Image: Kenneth Nars

Malgré les renoncements, elle reconnaît en effet le plaisir que le nouveau conseiller fédéral prend à la politique: «Cela lui donne beaucoup d'énergie et de joie.» Et elle sait qu'il a trouvé sa place. «Quand on aime quelqu'un, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.»

Tracy Jans n'est pas aussi indifférente à la politique que ses déclarations le laissent penser. Elle est abonnée au New York Post et lit beaucoup d'articles sur la politique américaine.

Tracy Jans et ses deux filles le jour des élections au Palais fédéral. Image: keystone

«Mon pays, c'est la Suisse»

Ce n'est pas pour Beat Jans que la biostatisticienne a déménagé en Suisse il y a plus d'un quart de siècle, mais pour un poste chez Novartis. «J'avais déjà rencontré Beat quelques fois, mais nous n'étions pas ensemble. Et j'ai trouvé que c'était une belle coïncidence d'avoir une offre d'emploi dans une ville où je connaissais un type vraiment sympa», raconte l'épouse du chef de Justice et police.

Tracy Jans travaille à 70% à l'Institut Tropical et de Santé publique suisse à Bâle. Elle élève ses deux filles adolescentes. Comme elle l'avait précisé après l'élection de son mari au gouvernement national, elle et lui se partagent les tâches ménagères.

Dans le podcast, Tracy Jans aborde des thèmes américains. «J'ai le privilège de connaître très bien deux endroits», explique l'Américaine au passeport suisse.

«Les deux pays ont des côtés fantastiques et d'autres pour lesquelles on se dit: "Ok, il y a encore du boulot"»

Elle se sent chez elle là où elle vit: «Mon pays, c'est la Suisse».

Les rencontres spontanées manquent à Tracy Jans

Certaines particularités des Etats-Unis lui manquent:

«Ces courtes conversations avec des gens qu'on ne connaît pas, par exemple. Les échanges quotidiens dans la rue, au café, avec des gens que l'on ne revoit plus ensuite, mais avec lesquels on partage un bref moment.» Tracy Jans

Lors de l'enregistrement du podcast, en compagnie des journalistes Nicoletta Cimmino et Peter Hossli. Image: Pascal Mora / ZVG

Il n'est donc pas surprenant que la conversation, menée en anglais dans le présent podcast, rappelle fortement ces conversations spontanées qui lui manquent. Tracy Jans constate des différences entre les deux systèmes politiques. Aux Etats-Unis, dès qu'un nouveau président est au pouvoir, ce que son prédécesseur a fait est modifié. La Suisse est plus lente, mais plus stable.

Lors des élections présidentielles américaines de cet automne, Tracy Jans votera Joe Biden. Elle dit que Barack Obama est son président préféré:

«Barack Obama incarnait cet espoir, cette américanité, ce sentiment que tout est possible» Tracy Jans

Traduit et adapté par Tanja Maeder