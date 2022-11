Suisse: combien coûte une semaine à la piscine? Nous avons calculé

Les bains de la Motta à Fribourg. Image: badi-info.ch

Combien coûte une semaine à la piscine en Suisse? Nous avons fait le calcul

Genève, Lausanne, Fribourg ou Neuchâtel: les endroits où se rafraîchir ne manquent pas en Romandie. Mais à quel prix? Entre le parking et l'entrée, nous avons comparé sept établissements. 👇

Vous vous êtes déjà demandé combien coûterait une semaine au bord d'une piscine romande? Laquelle est la plus rentable? Nous les avons comparées et voici le résultat de nos calculs. 👇

Aigle

Posée dans un écrin de verdure et entourée de montagnes, la piscine d'Aigle est ouverte tous les jours jusqu'au 2 septembre (ça ne sera pas encore la fin de l'été pourtant).

Image: Piscine d'Aigle

En termes de tarifs, il faut débourser 6 francs pour la journée (adultes), 4 frs. pour les enfants dès 5 ans, les apprentis, les étudiants, les personnes à l'AVS ou à l'AI et, très important, les militaires en tenue (oui, c'est précisé). Dès 18 heures en revanche, les adultes ne paient plus que 4 frs.

Des abonnements sont également disponibles pour la saison: 100 frs. pour les enfants et les étudiants jusqu'à 25 ans, 120 frs. pour les personnes à l'AVS ou à l'AI, 150 frs. pour les adultes et 270 frs. pour les familles. Et les militaires en tenue alors?

Il y a un parking sur place qui coûte 1 fr par heure (les 30 premières minutes sont gratuites).

Une semaine à la piscine d'Aigle coûte en moyenne entre 28 et 80 francs.

La Chaux-de-Fonds

A la piscine des Mélèzes, il y a trois bassins et des plongeoirs de 1, 3, 5 et 10 mètres et même un toboggan de trois pistes pour les amateurs de sensations fortes.

Les enfants paient 3 frs. l'entrée, les étudiants et personnes au chômage, à l'AVS ou à l'AI 4 frs. et les adultes 7 frs. Il y a également la possibilité de faire une «carte 12 entrées» pour 30, 40 et 70 frs. ou des abonnements pour une année. Les prix varient entre 24 frs. pour les enfants, 56 frs. pour les adultes et entre 60 et 100 frs. pour les familles. Attention, les tarifs changent selon si vous habitez la ville ou non.

Image: TripAdvisor

Bonne nouvelle concernant les parkings: ils sont tous gratuits (et il y a celui des Petites-Crosettes à proximité).

Une semaine à la piscine des Mélèzes coûte en moyenne entre 21 et 49 francs.

Genève

Genève plage se trouve aux abords du Léman. Une oasis de bien-être comme le décrit le site internet (c'est vrai que c'est fort joli).

Image: Genève Plage

Les adultes doivent compter 7 frs. l'entrée, les personnes au chômage, à l'AVS ou à l'AI 4,50 frs. et les enfants de 6 à 15 ans 3,50 frs. Il est aussi possible d'acheter un abonnement 10 entrées d'une valeur de 50, 35 ou 25 frs.

Le parking quant à lui varie entre 2 frs. (pour une heure) et peut aller jusqu'à 16 frs. dès 8 heures de stationnement.

Une semaine à Genève plage coûte en moyenne entre 24,50 et 161 francs.

Fribourg

Comme décrit sur le site internet, les «Bains de la Motta», comme on les appelle, sont:

«Représentatifs des piscines du début du 20e siècle. Située en vieille ville, ils offrent une vue imprenable sur la cité»

Image: badi-info.ch

En effet, la vue sur les anciens bâtiments vaut le détour. La journée revient à 2,50 frs. pour les enfants fribourgeois, 3,50 pour ceux qui habitent hors canton. Les adultes paient 7 et 8 frs. et les étudiants, apprentis et retraités AVS 4,50 et 5,50 frs. La piscine offre également des abonnements saisonniers qui commencent à 45 frs. pour les enfants du canton et vont jusqu'à 176 frs. pour les adultes qui vivent hors Fribourg.

Le parking des Alpes est à une dizaine de minutes à pieds et il faut compter 8 frs. les 4 heures et 18 frs. les 9 heures.

Une semaine à la piscine de la Motta coûte en moyenne entre 17,50 et 168 francs.

Lausanne

Un classique lausannois, la piscine de Bellerive offre également la possibilité d'aller faire trempette dans le lac. Un endroit deux en un et c'est super.

L'entrée est à 6 frs. pour les adultes (5 frs. dès 17 heures), 3 frs. pour les enfants (2,50 frs. dès 17 heures), 4,50 frs. pour les personnes à l'AVS ou au chômage, les apprentis et les étudiants. Quant aux abonnements, ils coûtent 130 frs. la saison pour les adultes, 90 frs. pour les personnes à l'AVS ou au chômage, les apprentis et les étudiants, 70 frs. pour les enfants et environ 200 frs. pour les familles.

Image: Lausanne Tourisme

Il est possible de se parquer au parking de Bellerive situé juste devant la piscine. Vous en aurez pour 8 francs la journée.

Une semaine à la piscine de Bellerive coûte en moyenne entre 21 et 91 francs.

Neuchâtel

Aux abords du lac de Neuchâtel, la piscine du Nid-du-Crô propose deux bassins aux visiteurs ainsi qu'une piscine intérieure.

L'entrée pour les adultes coûte 7 frs. et 3,80 frs. pour les enfants, apprentis, étudiants et personnes à l'AI ou à l'AVS. Ils proposent également des abonnements à la saison dès 86 frs. pour les enfants par exemple qui habitent Neuchâtel, et qui peuvent aller jusqu'à 171 frs. pour les adultes qui vivent hors du canton. Les visiteurs ont aussi la possibilité de souscrire à des abonnements mensuels qui commencent à 64 frs. pour les Neuchâtelois.

Image: Photo-neuch.net

Le parking des piscines est situé à 5 minutes à pieds. Il est 1 fr. de l'heure et les trente premières minutes sont gratuites. Il est également gratuit les dimanches et jours fériés ainsi que de 12 heures à 13 heures 30 et de 21 heures à 7 heures.

Une semaine à la piscine du Nid-du-Crô coûte en moyenne entre 26,6 et 54,50 francs.

Sion

Avec la vue sur les montagnes, la piscine de la Blancherie propose un bassin pour nager, deux plongeoirs, trois tables de ping-pong et même un mur de grimpe.

Image: Swissinfo.ch

Les adultes doivent compter 6,50 frs. la journée, contre 4 frs. pour les enfants jusqu'à 15 ans, les étudiants, les apprentis et les personnes à l'AVS. Il a la possibilité d'acheter un abonnement 10 entrées, qui vaut 55 frs. pour les adultes.

Le parking à proximité revient à 3 frs. de l'heure. Les dimanches et jours fériés, la première heure est gratuite et il faut payer 20 centimes pour chaque 60 minutes supplémentaires.

Une semaine à la piscine de la Blancherie coûte en moyenne entre 28 et 63,5 francs.

(ag)