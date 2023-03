Stress, anxiété et dépression: les principaux problèmes de santé mentale touchent surtout les femmes. Image: Shutterstock/watson

Santé mentale: la Suisse va bien, les Suissesses pas trop

Les habitants de notre pays se portent très bien en comparaison internationale. Mais les Suissesses moins bien que les Suisses, selon une étude.

Aylin Erol / ch media

Plus de «Suisse»

L'automne dernier, AXA a interrogé près de 31 000 personnes âgées de 18 à 74 ans dans le cadre de son étude annuelle sur la santé mentale. Deux mille personnes ont également participé à cette étude en Suisse.

Les résultats montrent que le stress est le problème de santé mentale le plus fréquemment cité par les personnes interrogées dans le monde, suivi de près par l'anxiété et la dépression. En Suisse, par exemple, plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) ont déclaré souffrir de symptômes de stress modérés à sévères. A titre de comparaison, c'était le cas d'une personne sur trois seulement il y a un an. En outre, une personne sur quatre (26%) se plaint de problèmes de santé mentale.

Où se situe la Suisse en comparaison internationale

Mais dans l'ensemble, les habitants de notre pays se portent très bien. Comme le montre l'étude, la Suisse se trouve en quatrième position dans le classement international de la santé mentale, juste après:

La Thaïlande.

La France.

Le Mexique.

Les trois dernières places sont occupées par:

La Turquie.

Le Japon.

L'Italie.

Les femmes vont mal partout ou presque

Les résultats de l'étude sont, toutefois, effrayants, même s'ils ne sont pas surprenants, si l'on examine de plus près les différences entre les sexes. Les femmes se portent moins bien que les hommes dans tous les groupes d'âge, et ce dans tous les pays interrogés, sauf en Chine et au Japon. En effet, on constate que les femmes présentent un degré d'acceptation de soi et de joie de vivre légèrement inférieur et ont une image corporelle plus négative.

AXA attribue ces différences entre les sexes au fait que les femmes sont soumises à une plus grande pression dans différents domaines de la vie. Ainsi:

29% de femmes de plus que d'hommes ont déclaré avoir des difficultés à répondre aux exigences de leur environnement.

Elles sont aussi presque deux fois plus nombreuses à voir leurs capacités régulièrement remises en question.

L'enquête a révélé que les femmes reçoivent presque deux fois plus de commentaires indésirables sur leur personne en raison de leur sexe.

En raison de cette pression spécifique au sexe, 24% de femmes en plus que d'hommes ont fait état de sentiments de solitude et de stress, AXA précise:

«Le facteur stress est en même temps alimenté chez les femmes concernées par le fait qu'elles souffrent plus de trois fois plus souvent de responsabilités domestiques injustement réparties et qu'elles ont donc moins souvent du temps pour elles-mêmes.»

Les jeunes ont aussi des problèmes

En plus des différences entre les sexes, l'enquête a également révélé des différences entre les générations. Ainsi, il a été constaté que les jeunes âgés de 18 à 24 ans souffrent plus souvent de dépendance en ligne et ont également une image corporelle plus négative. De plus, 38% de ce groupe d'âge ont déclaré que leur santé mentale était fortement affectée par le temps passé en ligne et sur les réseaux sociaux.