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Les doudous des enfants cachent des PFAS selon une étude

Pourtant rassurants, les doudous recèlent un danger caché.
Pourtant rassurants, les doudous recèlent un danger caché.Image: shutterstock

Une étude révèle le danger caché des doudous

Une étude révèle que certains doudous pour enfants libèrent des polluants éternels lorsqu’ils sont portés à la bouche.
23.03.2026, 15:0323.03.2026, 15:03

Les doudous font partie intégrante de l'enfance. Pourtant, comme le rapporte la RTS, une étude menée par Léa Nowak, une étudiante en biologie médicale, soulève une inquiétude sérieuse: ces peluches libèrent des polluants éternels, aussi appelés PFAS, dès lors qu'ils sont portés à la bouche.

Pour parvenir à ces conclusions, l'auteure a reconstitué durant 30 minutes en laboratoire les conditions d'utilisation réelles de ces objets par un enfant. Au 19h30 de la RTS, elle explique:

«Il est très important de reproduire les conditions physiologiques de la bouche: le pH de la salive, la température et la mastication provoquée par les dents.»

Résultat: les 18 modèles testés relâchent en moyenne 25 PFAS différents.

Un vide juridique dont profitent les fabricants

Le problème tient en grande partie à l'absence de réglementation. Comme le relate la RTS, seuls quatre PFAS font l'objet de valeurs limites reconnues. Or, les concentrations les plus préoccupantes relevées dans l'étude concernent précisément des composés qui n'entrent dans aucun cadre légal. Léa Nowak rappelle:

«Certaines études montrent que cela peut réduire l'efficacité du système immunitaire de l'enfant»

Face aux résultats publiés, fabricants et distributeurs mis en cause n'ont pas souhaité s'exprimer, préférant invoquer leur conformité aux normes existantes. Ikea a notamment indiqué:

«Sur la base de nos propres exigences (…) nous restons convaincus que nos produits peuvent être utilisés en toute sécurité.»
Propos recueillis par la RTS.
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Les scientifiques rappellent cependant que le danger n'est pas immédiat: c'est l'accumulation progressive aux PFAS qui, à terme, représente un risque pour la santé. (ysc)

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