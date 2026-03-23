Une étude révèle le danger caché des doudous
Les doudous font partie intégrante de l'enfance. Pourtant, comme le rapporte la RTS, une étude menée par Léa Nowak, une étudiante en biologie médicale, soulève une inquiétude sérieuse: ces peluches libèrent des polluants éternels, aussi appelés PFAS, dès lors qu'ils sont portés à la bouche.
Pour parvenir à ces conclusions, l'auteure a reconstitué durant 30 minutes en laboratoire les conditions d'utilisation réelles de ces objets par un enfant. Au 19h30 de la RTS, elle explique:
Résultat: les 18 modèles testés relâchent en moyenne 25 PFAS différents.
Un vide juridique dont profitent les fabricants
Le problème tient en grande partie à l'absence de réglementation. Comme le relate la RTS, seuls quatre PFAS font l'objet de valeurs limites reconnues. Or, les concentrations les plus préoccupantes relevées dans l'étude concernent précisément des composés qui n'entrent dans aucun cadre légal. Léa Nowak rappelle:
Face aux résultats publiés, fabricants et distributeurs mis en cause n'ont pas souhaité s'exprimer, préférant invoquer leur conformité aux normes existantes. Ikea a notamment indiqué:
Les scientifiques rappellent cependant que le danger n'est pas immédiat: c'est l'accumulation progressive aux PFAS qui, à terme, représente un risque pour la santé. (ysc)