En vacances, il n'y a pas que la destination qui compte, mais aussi la qualité de l'aéroport. Image: Brasileira

Cet aéroport suisse fait partie des 5 meilleurs d'Europe

Temps d'attente courts, personnel aimable, design moderne: les meilleurs aéroports d'Europe donnent le ton, et la Suisse n'est pas en reste en la matière.

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Rares sont les voyageurs qui choisissent leur destination de vacances ou leur itinéraire en fonction de l'aéroport à utiliser. Ceux-ci peuvent néanmoins jouer un rôle dans le choix des escales, et influencer les prix ainsi que la durée d'un voyage, selon la densité de leurs connexions.

Au coeur des vacances d'été, le portail de location de maisons de vacances anglais Holidu a analysé les notes moyennes sur Google Maps des 85 aéroports les plus fréquentés d'Europe et en a tiré un classement. L'accent a été mis sur des facteurs tels que les temps d'attente, les services ainsi que l'efficacité et l'amabilité du personnel.

Les cinq meilleurs aéroports d'Europe

1: Istanbul (IST), Turquie

Avec une note moyenne de 4,4 sur Google pour plus de 110 000 avis, l'aéroport turc conserve sa première place. Les voyageurs apprécient particulièrement ses temps d'attente courts, son design moderne et sa large offre de boutiques et de restaurants.

2: Porto (OPO), Portugal

Pour la troisième fois consécutive, l'aéroport de Porto se classe deuxième, souligne Holidu, avec une moyenne de 4,4 étoiles sur Google pour près de 34 000 avis. Sont surtout saluées la rapidité de transfert, l'amabilité du personnel et une liaison en métro rapide et directe vers le centre-ville.

3: Helsinki (HEL), Finlande

La troisième place ne change pas non plus par rapport à l'année précédente. L'aéroport d'Helsinki affiche lui aussi une note moyenne de 4,4 sur Google avec plus de 20 000 passagers ayant évalué leur expérience. Les passagers apprécient les distances courtes à effectuer malgré une architecture étendue, la propreté du lieu et la ponctualité des vols.

4: Athènes (ATH), Grèce

Avec une note de 4,3 étoiles pour près de 54 000 avis, l'aéroport d'Athènes, une plaque tournante importante pour les vacanciers en Grèce, décroche la quatrième place. Des zones de repos avec transats et des expositions culturelles dans le terminal transforment en effet l'attente en une véritable expérience.

5: Zurich (ZRH), Suisse

Juste derrière Athènes se trouve l'aéroport de Zurich, seul représentant helvétique de ce classement. Près de 35 000 passagers lui ont attribué une moyenne de 4,3 étoiles. Sont particulièrement mises en avant sa terrasse d'observation longue de 250 mètres offrant une vue à 360 degrés ainsi que sa liaison avec la gare centrale de la ville, desservie par un train toutes les dix minutes.

Et Genève..?

Avec une note de 3,9 pour un peu plus de 21 000 avis, l'aéroport de Genève (GVA) ne figure dans aucun des classements. A en juger par les commentaires négatifs les plus récents, des places de stationnement lacunaires ainsi que des couacs organisationnels récurrents semblent être les éléments tirant le plus l'aéroport vers le bas.

Les cinq pires aéroports d'Europe

85: Héraklion (HER), Grèce

Héraklion défend lui aussi sa place, mais il s'agit cette fois de la dernière. Avec plus de 28 000 avis, l'aéroport n'obtient que 2,6 étoiles. Les longues files d'attente, les terminaux vétustes et le manque de personnel sont le plus souvent critiqués par les voyageurs.

84: Bruxelles-Charleroi (CRL)

Un peu meilleur, mais toujours pas satisfaisant, l'aéroport de Bruxelles-Charleroi affiche une note moyenne de 3,1 étoiles sur Google pour plus de 26 000 avis. Les voyageurs déplorent surtout l'offre gastronomique limitée du lieu, les halls de départ souvent surchargés et les longs trajets nécessaires pour arriver au centre-ville de Bruxelles.

83: Nantes Atlantique (NTE), France

L'aéroport de l'ouest de la France recule encore et occupe désormais l'avant-avant-dernière place du classement européen. Avec plus de 10 000 avis, il n'obtient au total que 3,2 étoiles. Sont surtout critiqués le manque de propreté, une mauvaise organisation générale et des espaces jugés trop exigus.

82: Pise (PSA), Italie

La porte d'entrée de la Toscane affiche un bon taux de fréquentation, mais ne séduit que modérément les voyageurs. Des terminaux trop petits, un manque de places assises et de longs temps d'attente ont effectivement terni l'expérience de nombreux touristes. Plus de 12 000 voyageurs ont noté l'aéroport 3,2 étoiles.

81: Bordeaux-Mérignac (BOD), France

Bordeaux réalise la plus forte remontée de tout le classement, mais reste malgré tout dans la zone rouge. De 2,7 étoiles en 2022 à 3,2 étoiles en 2026, il enregistre ainsi un gain de 0,5 point en quatre ans. Le manque de places assises, la faible offre gastronomique et la lenteur des procédures continuent toutefois d'être fortement critiqués. (ysc/lhe)