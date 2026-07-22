beau temps27°
DE | FR
burger
Suisse
International

Droits de douane: la Suisse va bientôt être fixée sur son sort

Der Diener und sein Herr: De Handelsbeautragte Jamieson Greer macht Vorschläge, entscheiden tut letztlich Donald Trump.
Le représentant américain au commerce Jamieson Greer, ici aux côtés du président américain Donald Trump.Image: AP/Keystone

Les nouveaux droits de douane de Trump arrivent: que risque la Suisse?

Le président américain Donald Trump doit décider cette semaine des droits de douane punitifs qui s'appliqueront à l'avenir aux importations suisses. Son principal conseiller, Jamieson Greer, s'est montré optimiste en amont.
22.07.2026, 16:5522.07.2026, 16:55
Renzo Ruf

Jamieson Greer est un homme occupé. Il a pourtant trouvé le temps, vendredi dernier, de rendre visite à une entreprise suisse. Le représentant au Commerce du gouvernement américain, proche conseiller du président Donald Trump, a fait une halte dans l'usine de Stadler Rail à Salt Lake City, dans l'Utah.

Il s'y est non seulement fait présenter les plans d'expansion du constructeur ferroviaire, mais a aussi pu se rendre compte des efforts déployés par Stadler Rail pour exporter aux Etats-Unis une spécialité bien suisse: l'apprentissage professionnel.

Des signes positifs et une certaine inquiétude

A en juger par les images publiées de sa visite, Jamieson Greer a semblé véritablement intéressé. Les activités de Stadler Rail démontrent les effets positifs de l'accord-cadre négocié entre la Suisse et les Etats-Unis l'automne dernier, a affirmé par la suite le représentant au Commerce.

Même les MAGA commencent à douter de Trump

Cet accord prévoit des droits de douane plafonnés à 15% sur les biens «Made in Switzerland». A cela s'ajoutent des propos tenus par Jamieson Greer lors d'une interview accordée à Bloomberg, diffusée jeudi. La Suisse, a affirmé le conseiller de Trump sur un ton presque magnanime, est sur la bonne voie. Il existerait en outre des «développements positifs», notamment au niveau de la balance commerciale américaine, a-t-il souligné.

A Berne, ces propos ont été accueillis avec un certain soulagement. Car cette semaine, le président américain doit décider du droit de douane punitif qui s'appliquera à l'avenir aux marchandises importées de Suisse. La surtaxe temporaire de 10%, entrée en vigueur en février après une intervention de la Cour suprême de Washington, ne peut légalement être perçue que jusqu'à vendredi.

Un taux de douane minimal de 12,5%

La Suisse est-elle donc tirée d'affaire, et une répétition du choc d'août dernier, lorsque Trump avait soudainement frappé les importations suisses d'une surtaxe de 39%, est-elle ainsi exclue?

La réponse courte à cette question est que même Jamieson Greer n'en a pas la certitude absolue. Car c'est en dernier ressort le président qui fixera les nouveaux droits de douane. Le représentant au Commerce peut certes préparer cette décision et la justifier juridiquement, dans la mesure du possible. Mais l'imprévisibilité de Trump échappe aussi à son contrôle, comme le montrent les récents droits de douane imposés au pays voisin, le Canada.

La réponse longue, c'est qu'à court terme, la Suisse ne risque probablement pas de coup fatal cette semaine. Dans un premier temps, le président relèvera le droit de douane punitif sur les importations suisses à 12,5%, soit une hausse de 2,5 points. C'est ce que propose Jamieson Greer, qui fonde sa recommandation sur une loi datant des années 1970.

L'UE épargne l'acier suisse, mais la crise est loin d'être terminée

La justification officielle de cette surtaxe est que la Suisse ne lutterait pas assez énergiquement contre le travail forcé dans des pays tiers. Cette justification semble fallacieuse et elle est donc vivement critiquée par le Conseil fédéral. Mais comme le représentant au Commerce a mené une enquête conforme aux règles, les plaignants auront du mal à faire annuler les nouveaux droits de douane par voie judiciaire.

La Suisse insiste sur un plafond douanier

Ces dernières semaines, Jamieson Greer a également examiné si les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis faussaient la concurrence au moyen d'une surproduction ciblée, désavantageant ainsi les concurrents américains.

Concernant la Suisse, ce reproche paraît lui aussi absurde, comme on le dit à Berne. Mais ce second droit de douane punitif, qui s'ajouterait à la surtaxe pour «travail forcé», pourrait constituer un coup dur.

Car la loi américaine correspondante, sur laquelle Jamieson Greer fonde son enquête, ne prévoit aucun taux de douane maximal. Dans le pire des cas, le représentant au Commerce pourrait donc proposer d'augmenter massivement les droits de douane punitifs visant la Suisse. Les spéculations vont bon train à ce sujet, car l'enquête correspondante du représentant au Commerce pourrait encore durer un certain temps. Jamieson Greer a également affirmé:

«J'ai des dizaines d'avocats et de décideurs politiques qui travaillent à examiner en profondeur toutes ces pratiques.»
«Pour la Suisse, une guerre commerciale serait tout simplement ridicule»

Bien sûr, Trump ne serait pas tenu de suivre la recommandation de Jamieson Greer, tout comme le président peut en réalité balayer d'un revers de main la quasi-totalité des conseils qu'on lui donne. La Suisse nourrit toutefois la «claire attente» qu'un plafond douanier de 15% continue de s'appliquer à l'avenir. C'est ce qui a été inscrit dans l'accord-cadre en novembre dernier, a indiqué un porte-parole du Département de l'économie du conseiller fédéral Guy Parmelin.

Les prochains jours diront si Jamieson Greer et Trump entendent respecter cet accord. (trad. ysc)

Er kann nur die Richtung vorgeben: Jamieson Greer, der Handelbeauftragte der US-Regierung.
Jamieson Greer, le représentant au Commerce du gouvernement américain, ne peut que donner le cap à suivre, mais pas prendre de décision finale.Image: AP/Keystone
L'actu internationale jour et nuit
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Guerre en Iran: les signes d&#039;une intervention au sol se multiplient
Guerre en Iran: les signes d'une intervention au sol se multiplient
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
Donald Trump est photogénique, la preuve
1 / 80
Donald Trump est photogénique, la preuve
source: corbis news / view press
partager sur Facebookpartager sur X
Ce raton laveur au physique atypique fait fondre les cœurs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un jeune Polonais de 19 ans retrouvé mort dans l’Aar à Interlaken
Disparu depuis près d’une semaine après une plongée depuis un pont, le nageur a été retrouvé sans vie dimanche.
Un ressortissant polonais âgé de 19 ans a été retrouvé sans vie dimanche dans l'Aar à Interlaken (BE). Il était porté disparu depuis près d'une semaine après avoir plongé dans la rivière depuis un pont.
L’article