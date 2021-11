Un incendie ravage une bâtisse à Versoix (GE), danger d'effondrement

Les pompiers arrivés sur les lieux ont fait face à d'épaisses fumées. Image: KEYSTONE

Un incendie ravage une bâtisse à Versoix (GE), six pompiers blessés

Sept personnes, dont six pompiers, ont été blessées dans l'incendie d'un salon de thé dans le canton de Genève.

Les pompiers ont déployé, vendredi après-midi, les gros moyens pour venir à bout d'un incendie qui a ravagé un immeuble à Versoix (GE). La bâtisse, située au 38 route de Suisse, abrite un salon de thé qui fait aussi office de restaurant, prénommé chez Cartier. Sept personnes ont été blessées, dont six pompiers.

Quatre hommes du feu ont été transportés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour soigner de légères brûlures, a indiqué le lieutenant Nicolas Millot, l'officier chargé de la communication au Service incendie et secours (SIS). Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.

L'alerte a été donnée peu après 13 heures. Le SIS est intervenu avec 11 véhicules et 40 hommes. Il a été épaulé par 20 pompiers volontaires de Versoix et des communes avoisinantes et un détachement venu de l'aéroport. Le feu a été appuyé par une forte bise, ce qui a provoqué un embrasement de l'appartement où il s'était déclaré.

Les pompiers se sont rendus maîtres des flammes, vendredi, au cours de l'après-midi. La personne qui occupait l'appartement où le feu a pris a été légèrement blessée. Il subsistait un danger d'effondrement de l'immeuble vendredi après-midi et la route de Suisse a été interdite à la circulation jusqu'en soirée. (jah/ats)