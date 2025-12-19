La police bâloise recherche un homme après le viol d'une fillette
Une fillette a été agressée sexuellement dans des toilettes publiques à Bâle. La police recherche l'auteur du crime.
Un inconnu a abusé sexuellement d'une fillette de 5 ans, jeudi, dans les toilettes publiques d'un parc à Bâle. Il s'en était emparé en agressant et en blessant la personne âgée de 69 ans qui accompagnait l'enfant. L'émotion est vive dans la ville.
L'agression est survenue jeudi peu après 12h00 sur le site du parc Oekolampad, indique vendredi le Ministère public de Bâle-Ville. L'auteur des faits s'est emparé ensuite de la fillette et l'a emmené aux toilettes pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle.
La police criminelle a lancé un appel à témoins. Elle recherche des vidéos enregistrées ou des photos prises dans le quartier, sur lesquelles l'agresseur en fuite apparaît. Elle a diffusé son portrait robot, que voici:
(ats/acu)
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig